Ο Χέγκσεθ ακύρωσε την επίσκεψη στο Ισραήλ εν μέσω νέας έντασης ΗΠΑ - Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επρόκειτο να έχει συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα θέματα που θα βρίσκονταν στην ατζέντα των συνομιλιών