Ο Χέγκσεθ ακύρωσε την επίσκεψη στο Ισραήλ εν μέσω νέας έντασης ΗΠΑ - Ιράν
Ο Χέγκσεθ ακύρωσε την επίσκεψη στο Ισραήλ εν μέσω νέας έντασης ΗΠΑ - Ιράν
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επρόκειτο να έχει συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα θέματα που θα βρίσκονταν στην ατζέντα των συνομιλιών
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει σήμερα στο Ισραήλ, όπως επιβεβαίωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel, μετά και από σχετικά δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χέγκσεθ επρόκειτο να έχει συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα θέματα που θα βρίσκονταν στην ατζέντα των συνομιλιών.
Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δεν ανέφερε τον λόγο της ακύρωσης της επίσκεψης, η εξέλιξη όμως έρχεται σε μία περίοδο αναζωπύρωσης της έντασης και των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Σύμφωνα με αναφορές, ένα από τα ζητήματα που αναμενόταν να τεθούν κατά την επίσκεψη ήταν και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των ανησυχιών σχετικά με ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χέγκσεθ επρόκειτο να έχει συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα θέματα που θα βρίσκονταν στην ατζέντα των συνομιλιών.
Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δεν ανέφερε τον λόγο της ακύρωσης της επίσκεψης, η εξέλιξη όμως έρχεται σε μία περίοδο αναζωπύρωσης της έντασης και των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Σύμφωνα με αναφορές, ένα από τα ζητήματα που αναμενόταν να τεθούν κατά την επίσκεψη ήταν και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των ανησυχιών σχετικά με ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.
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