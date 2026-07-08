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Ο Χέγκσεθ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία, λέει πηγή στο Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ F-35

Ο Χέγκσεθ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία, λέει πηγή στο Reuters

Εχθές ο Νετανιάχου δήλωσε στο CNN ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία και ότι κατέστησε σαφή στον Τραμπ την αντίθεσή του

Ο Χέγκσεθ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση F-35 στην Τουρκία, λέει πηγή στο Reuters
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Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα συζητήσει σήμερα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεριωθουμένων F-35 στην Τουρκία, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και ότι θα συζητήσουν σχετικά με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του χθες, Τρίτη, στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία και ότι κατέστησε σαφή στον Τραμπ την αντίθεσή του.

«Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN. Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, επικρίνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία και έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την αμερικανοϊρανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα άρει αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα επειδή το 2019 αγόρασε ρωσικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ επισήμανε επίσης την πρόθεσή του να πωλήσει στη συμμαχική χώρα μαχητικά αεριωθούμενα F-35, μια κίνηση που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση στο Κογκρέσο, καθώς και στο Ισραήλ.

Οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν σοβαρά εξαιτίας της αγοράς από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400. Η αγορά του έκανε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε μια σημαντική τουρκική αμυντική εταιρεία και να αναιρέσουν τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα του μαχητικού F-35.

Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί αξιοσημείωτα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όμως οι πωλήσεις των αεριωθουμένων παραμένουν μπλοκαρισμένες βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.
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