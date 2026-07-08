CNN: Με δεδομένα που δεν είχαν ενημερωθεί πάνω από 10 χρόνια, χτύπησαν οι ΗΠΑ το σχολείο στο Ιράν

Η βιασύνη του Πενταγώνου για στόχους οδήγησε τις ΗΠΑ στο πολύνεκρο πλήγμα σε ιρανικό σχολείο στη Μινάμπ, που κάποτε ήταν μέρος του ίδιου συγκροτήματος με αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης - Πάνω από 180 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχασαν τη ζωή τους την πρώτη μέρα του πολέμου