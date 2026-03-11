Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με παρωχημένα δεδομένα στο σχολείο θηλέων στο Ιράν, σύμφωνα με προκαταρκτική στρατιωτική έρευνα

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου - Το αρχικό πόρισμα της έρευνας δείχνει να κοντράρει τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο