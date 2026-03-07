Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ
Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών

Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 165 άνθρωποι

Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ
Φωτογραφία που, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης σε σχολείο της πόλης Μινάμπ, στη νότια περιοχή του Ιράν, έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές, η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 165 άνθρωποι. Μεγάλο μέρος των θυμάτων φέρεται να είναι παιδιά που βρίσκονταν στο σχολικό συγκρότημα τη στιγμή της έκρηξης.

Δείτε τη φωτογραφία:

Το Ιράν δημοσίευσε φωτογραφία με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη σε σχολείο στη Μινάμπ


Οι ιρανικές αρχές απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η τραγωδία στη Μινάμπ προστίθεται σε μια σειρά αιματηρών γεγονότων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ιράν, την ώρα που η ένταση ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Ισραήλ παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
