Μια 39χρονη Ουκρανή που ζει στη Γερμανία, καταζητείται για την έκρηξη στο Μονακό: Τι αναφέρει η Ερυθρά Αγγελία που εξέδωσε η Interpol

Η γυναίκα, που είχε μεταμφιεστεί σε άντρα, ονομάζεται Αναστασία Μπερεζόφσκαγια και χαρακτηρίζεται «οπλισμένη και επικίνδυνη» - Φέρεται να διέφυγε στην Ιταλία μετά την ενέργειά της κατά του Ουκρανού μεγιστάνα Βαντίμ Γερμολάεφ και της συντρόφου του, ενώ εικάζεται πως μπορεί να βρίσκεται στα Βαλκάνια