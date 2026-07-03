Μία Ουκρανή «οπλισμένη και επικίνδυνη» είναι η βασική ύποπτη για την επίθεση στο Μονακό: Έφυγε για Ιταλία, ίσως βρίσκεται στα Βαλκάνια

Η ύποπτη έφυγε πεζή προς Γαλλία μετά την έκρηξη που τραυμάτισε τον Γερμολάεφ και τη σύντροφό του - Από εκεί πέρασε στην Ιταλία και ίσως έχει φτάσει στα Βαλκάνια - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται - Καταθέτει ο 13χρονος γιος του Γερμολάεφ που έχει αναρρώσει