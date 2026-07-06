«Οι άνθρωποι πάνε κι έρχονται, οι σχέσεις παραμένουν»: Χαμηλοί τόνοι στη Ρώμη μετά τη νέα επίθεση του Τραμπ στη Μελόνι
«Οι άνθρωποι πάνε κι έρχονται, οι σχέσεις παραμένουν»: Χαμηλοί τόνοι στη Ρώμη μετά τη νέα επίθεση του Τραμπ στη Μελόνι
Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Αμερικανού προέδρου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό - Δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα η Μελόνι, αλλά το έκαναν, με μετρημένες τοποθετήσεις, συνεργάτες της
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην αντιπαράθεσή του με την άλλοτε στενή του σύμμαχο Τζόρτζια Μελόνι, λίγες ημέρες πριν οι δύο ηγέτες βρεθούν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, με τη Μελόνι να χαμογελά και να τον κοιτά, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».
Το meme άφηνε αιχμές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται... νομική προστασία από τη Μελόνι και συνδέεται με προηγούμενο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε «παρακαλέσει» για μια κοινή φωτογραφία στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά της.
Η Μελόνι είχε διαψεύσει έντονα τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι εξυπηρετεί με τη στάση του τους αντιπάλους της Δύσης. Ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών αναρτήσεων μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τη δημοτικότητά τους στις χώρες τους.
Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να «διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η νέα επίθεση Τραμπ έρχεται εν μέσω έντασης με Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, μετά τις διαφωνίες για τη χρήση αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.
«Δείχνει ξανά την απρόβλεπτη φύση του Αμερικανού προέδρου και το πόσο τα προσωπικά αισθήματα και οι αντιλήψεις επηρεάζουν την αμερικανική εξωτερική και αμυντική πολιτική», σχολίασε ο Αλεσάντρο Μαρόνε, επικεφαλής του προγράμματος άμυνας και ασφάλειας στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων της Ρώμης.
Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση την Κυριακή, πριν από την τελευταία επίθεση του Τραμπ εναντίον της Μελόνι, ο Κροσέτο υποβάθμισε την αντιπαράθεση μεταξύ της Ιταλίδας ηγέτιδας και του Αμερικανού προέδρου. «Ο Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο να ασκεί πολιτική — να ασκεί πίεση στους συμμάχους του», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας. «Είναι ένας τρόπος να προκαλέσει την αντίδραση των συμμάχων του».
Από τη διαμάχη του περασμένου μήνα μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τίλμαν Φερτίτα, φίλος του Τραμπ και πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, καθώς και η ιταλική κυβέρνηση, έχουν προσπαθήσει να αποκαταστήσουν την ηρεμία. Ο Φερτίτα έχει επιμείνει ότι οι σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και ΗΠΑ παραμένουν «εξαιρετικές», χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη ως μια απλή «διαφωνία» μεταξύ φίλων.
Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, με τη Μελόνι να χαμογελά και να τον κοιτά, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα».
Το meme άφηνε αιχμές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται... νομική προστασία από τη Μελόνι και συνδέεται με προηγούμενο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε «παρακαλέσει» για μια κοινή φωτογραφία στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά της.
Η Μελόνι είχε διαψεύσει έντονα τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι εξυπηρετεί με τη στάση του τους αντιπάλους της Δύσης. Ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών αναρτήσεων μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τη δημοτικότητά τους στις χώρες τους.
Η Ρώμη κρατά χαμηλούς τόνουςΗ Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν απάντησε στη νέα ανάρτηση του Τραμπ, ενώ το γραφείο της αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να «διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η νέα επίθεση Τραμπ έρχεται εν μέσω έντασης με Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, μετά τις διαφωνίες για τη χρήση αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.
«Το προσωπικό στοιχείο καθορίζει την πολιτική Τραμπ»Αναλυτές εκτιμούν ότι το νέο επεισόδιο δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι προσωπικές σχέσεις στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ επί Τραμπ.
«Δείχνει ξανά την απρόβλεπτη φύση του Αμερικανού προέδρου και το πόσο τα προσωπικά αισθήματα και οι αντιλήψεις επηρεάζουν την αμερικανική εξωτερική και αμυντική πολιτική», σχολίασε ο Αλεσάντρο Μαρόνε, επικεφαλής του προγράμματος άμυνας και ασφάλειας στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων της Ρώμης.
Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση την Κυριακή, πριν από την τελευταία επίθεση του Τραμπ εναντίον της Μελόνι, ο Κροσέτο υποβάθμισε την αντιπαράθεση μεταξύ της Ιταλίδας ηγέτιδας και του Αμερικανού προέδρου. «Ο Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο να ασκεί πολιτική — να ασκεί πίεση στους συμμάχους του», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας. «Είναι ένας τρόπος να προκαλέσει την αντίδραση των συμμάχων του».
Από τη διαμάχη του περασμένου μήνα μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τίλμαν Φερτίτα, φίλος του Τραμπ και πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, καθώς και η ιταλική κυβέρνηση, έχουν προσπαθήσει να αποκαταστήσουν την ηρεμία. Ο Φερτίτα έχει επιμείνει ότι οι σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και ΗΠΑ παραμένουν «εξαιρετικές», χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη ως μια απλή «διαφωνία» μεταξύ φίλων.
Το μέτωπο Ουάσινγκτον - Ρώμης παραμένει ανοιχτό, σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ προσπαθεί να κρατήσει τις ΗΠΑ ενεργές στη Συμμαχία, με τον γενικό γραμματέα Μαρκ Ρούτε να τονίζει ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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