«Οι άνθρωποι πάνε κι έρχονται, οι σχέσεις παραμένουν»: Χαμηλοί τόνοι στη Ρώμη μετά τη νέα επίθεση του Τραμπ στη Μελόνι

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Αμερικανού προέδρου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό - Δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα η Μελόνι, αλλά το έκαναν, με μετρημένες τοποθετήσεις, συνεργάτες της