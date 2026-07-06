Ουκρανικά drone έπληξαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, 2.700 χιλιόμετρα από τα σύνορα

Το χτύπημα στο Ομσκ είναι σε πολύ μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια





Οι τοπικές ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση.



περίπου 2.700 χλμ από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.







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Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, στο Ομσκ της Σιβηρίας, έπληξαν ουκρανικά drone, σε ένα από τα μεγαλύτερης εμβέλειας ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος από την εισβολή στην Ουκρανία.Οι τοπικές ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση.Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ, το οποίο βρίσκεταικαι κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά είπε ότι πολλά ουκρανικά drones έφτασαν στη «βόρεια βιομηχανική ζώνη του Ομσκ», όπου βρίσκεται το διυλιστήριο.



Παράλληλα ανέφερε ότι αξιολογούνται οι πλήρεις επιπτώσεις της επίθεσης και ότι έχουν αναπτυχθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο Ομσκ, ιδιοκτησίας της Gazpromneft, επεξεργαζόταν περίπου 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ή 460.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πέρυσι.



Η Ουκρανία κλιμακώνει μια εκστρατεία επιδρομών εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλη έλλειψη καυσίμων σε όλη τη Ρωσία.



Εκτός από το Ομσκ, ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Βίσοτσκ της Ρωσίας, τα οποία διαχειρίζονται τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στόχους στις περιοχές Καλούγκα και Γιαροσλάβλ, δήλωσαν οι τοπικοί κυβερνήτες.



Στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και προσάρτησε στο έδαφός της το 2014, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση στο λιμάνι του Κερτς, δήλωσαν οι ρωσικές αρχές. Η Σεβαστούπολη, η μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, υπέστη μπλακ άουτ, τόνισαν.