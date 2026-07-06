Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Ουκρανικά drone έπληξαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, 2.700 χιλιόμετρα από τα σύνορα
Το χτύπημα στο Ομσκ είναι σε πολύ μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια
Οι τοπικές ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση.
Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 2.700 χλμ από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.
Another footage of the Omsk oil refinery on fire, queues at gas stations will grow https://t.co/EgarKUJT1X pic.twitter.com/hjwC8O3RVw— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 6, 2026
Achievement unlocked 👉🏻💚👈🏻— terekh (@iraterekh) July 6, 2026
By today, the Omsk refinery had remained one of only two refineries in the top 10 that had never been hit by Ukrainian drones. The other is the Angarsk Petrochemical Company in Irkutsk Oblast. Both are beyond the Urals.
It was counted on to balance out… pic.twitter.com/ghcGXmiKaf
"Don't waste any time right now. Anyone with a car who's watching me - head to the gas station! The lines are about to get crazy."— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2026
A resident of Omsk is urging his fellow Russians to get some fuel immediately. https://t.co/xTCJlri80t pic.twitter.com/F30jXJMZSi
‼️Ukraine 🇺🇦 trifft Öl Raffinerie in Omsk, Russland 🇷🇺 — 3400 km Entfernung von den Start-Plätzen der „Long Range sanctions“ Mittel die eingesetzt wurden, bestätigte soeben der Chef Designer des UA🇺🇦 Rüstungsherstellers Fire Point für FP1/2 Drohnen und FP-5/7/9 MFK & Ballistics! https://t.co/nuoeyo2ATO pic.twitter.com/7fSMHTvUQ3— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 6, 2026
The fire at the Omsk Refinery is intensifying after the Ukrainian drone strike.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2026
The Omsk Refinery is Russia’s largest refinery by volume of oil processing. The plant is located approximately 2,500 kilometers from the border with Ukraine. pic.twitter.com/wnUIfNvc5L
Παράλληλα ανέφερε ότι αξιολογούνται οι πλήρεις επιπτώσεις της επίθεσης και ότι έχουν αναπτυχθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο Ομσκ, ιδιοκτησίας της Gazpromneft, επεξεργαζόταν περίπου 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ή 460.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πέρυσι.
Η Ουκρανία κλιμακώνει μια εκστρατεία επιδρομών εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλη έλλειψη καυσίμων σε όλη τη Ρωσία.
Εκτός από το Ομσκ, ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Βίσοτσκ της Ρωσίας, τα οποία διαχειρίζονται τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στόχους στις περιοχές Καλούγκα και Γιαροσλάβλ, δήλωσαν οι τοπικοί κυβερνήτες.
Στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία κατέλαβε από την Ουκρανία και προσάρτησε στο έδαφός της το 2014, μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση στο λιμάνι του Κερτς, δήλωσαν οι ρωσικές αρχές. Η Σεβαστούπολη, η μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, υπέστη μπλακ άουτ, τόνισαν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr