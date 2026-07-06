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Κούβα: Τέσσερα νέα τιγράκια γεννήθηκαν στο ζωολογικό κήπο της Αβάνας
Κούβα: Τέσσερα νέα τιγράκια γεννήθηκαν στο ζωολογικό κήπο της Αβάνας
Ο φύλακας του ζωολογικού κήπου έχει δει τα τελευταία 44 χρόνια πολλές δύσκολες συνθήκες, αλλά η κατάσταση μετά την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ είναι άνευ προηγουμένου
Για τον Κουβανό φύλακα ζωολογικού κήπου Άνχελ Κορδέρο, οι τέσσερις νεογέννητες τίγρεις της Βεγγάλης που παίζουν μέσα στο κλουβί τους, στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Κούβας, είναι ένα μικρό θαύμα, σε ένα νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε φάρμακα, καύσιμα και αλλεπάλληλες, πολύωρες διακοπές ρεύματος.
Η γέννηση των αιλουροειδών αυτών –το ένα μικρό είναι μια εξαιρετικά σπάνια λευκή τίγρη– ενίσχυσε το ηθικό των εργαζομένων που πηγαίνουν καθημερινά για να φροντίσουν σχεδόν χίλια ζώα. «Είναι μόλις η δεύτερη φορά» που γεννιούνται λευκές τίγρεις στην Κούβα, είπε, λάμποντας από υπερηφάνεια, παρά τη ζέστη και την κούραση. «Και εγώ ήμουν εκεί», πρόσθεσε.
Ο Κορδέρο, που εργάζεται στον ζωολογικό κήπο εδώ και 44 χρόνια, έχει βιώσει δεκαετίες δύσκολων συνθηκών στο νησί. Όμως η κατάσταση, μετά την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, είναι μια «άνευ προηγουμένου πρόκληση» για τα καταφύγια των λιονταριών και των τίγρεων που ο ίδιος βοήθησε να χτιστούν.
Οι εργαζόμενοι χρειάζονται 20 λίτρα ντίζελ καθημερινά μόνο για να διανέμουν την τροφή σε διάφορα ζώα, όπως βουβάλια, ζέβρες, ρινόκερους και ιπποπόταμους. Τους δίνονται όμως μόνο 5 λίτρα την ημέρα, πολύ λιγότερα απ’ όσα χρειάζονται για τη σωστή συντήρηση του πάρκου.
Ο Χουάν Κάρλος Σάντος, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, είπε στο Reuters ότι παρά την ενεργειακή κρίση ο πληθυσμός των ζώων δεν μειώθηκε, χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων και της συνεργασίας μικρών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, που δίνουν τρόφιμα.
Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι όπως ο Κορδέρο αναγκάζονται να χρησιμοποιούν άλογα και ηλεκτρικά τρίκυκλα για τις μετακινήσεις τους στον χώρο, σε μια έκταση 3.750 στρεμμάτων. «Τα πάντα εξαρτώνται από τα καύσιμα» είπε ο Κορδέρο και ιδίως η τροφή που πρέπει να μεταφέρεται με οχήματα γιατί «απλώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος».
Η γέννηση των αιλουροειδών αυτών –το ένα μικρό είναι μια εξαιρετικά σπάνια λευκή τίγρη– ενίσχυσε το ηθικό των εργαζομένων που πηγαίνουν καθημερινά για να φροντίσουν σχεδόν χίλια ζώα. «Είναι μόλις η δεύτερη φορά» που γεννιούνται λευκές τίγρεις στην Κούβα, είπε, λάμποντας από υπερηφάνεια, παρά τη ζέστη και την κούραση. «Και εγώ ήμουν εκεί», πρόσθεσε.
Ο Κορδέρο, που εργάζεται στον ζωολογικό κήπο εδώ και 44 χρόνια, έχει βιώσει δεκαετίες δύσκολων συνθηκών στο νησί. Όμως η κατάσταση, μετά την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, είναι μια «άνευ προηγουμένου πρόκληση» για τα καταφύγια των λιονταριών και των τίγρεων που ο ίδιος βοήθησε να χτιστούν.
For Cuban zookeeper Ángel Cordero, the sight of four Bengal tiger cubs playing in a cage at the Cuban National Zoo is a small miracle on an island stifled by shortages of fuel, medicine and days-long power outages. https://t.co/wlgAqxDQ4l https://t.co/wlgAqxDQ4l— Reuters Science News (@ReutersScience) July 6, 2026
Οι εργαζόμενοι χρειάζονται 20 λίτρα ντίζελ καθημερινά μόνο για να διανέμουν την τροφή σε διάφορα ζώα, όπως βουβάλια, ζέβρες, ρινόκερους και ιπποπόταμους. Τους δίνονται όμως μόνο 5 λίτρα την ημέρα, πολύ λιγότερα απ’ όσα χρειάζονται για τη σωστή συντήρηση του πάρκου.
Ο Χουάν Κάρλος Σάντος, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, είπε στο Reuters ότι παρά την ενεργειακή κρίση ο πληθυσμός των ζώων δεν μειώθηκε, χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων και της συνεργασίας μικρών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, που δίνουν τρόφιμα.
Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι όπως ο Κορδέρο αναγκάζονται να χρησιμοποιούν άλογα και ηλεκτρικά τρίκυκλα για τις μετακινήσεις τους στον χώρο, σε μια έκταση 3.750 στρεμμάτων. «Τα πάντα εξαρτώνται από τα καύσιμα» είπε ο Κορδέρο και ιδίως η τροφή που πρέπει να μεταφέρεται με οχήματα γιατί «απλώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος».
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