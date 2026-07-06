Κούβα: Τέσσερα νέα τιγράκια γεννήθηκαν στο ζωολογικό κήπο της Αβάνας

Ο φύλακας του ζωολογικού κήπου έχει δει τα τελευταία 44 χρόνια πολλές δύσκολες συνθήκες, αλλά η κατάσταση μετά την επιβολή του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ είναι άνευ προηγουμένου