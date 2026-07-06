«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ

Ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του κινδυνεύει σοβαρά και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα καθημερινά, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του