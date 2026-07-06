Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ
«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ
Ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του κινδυνεύει σοβαρά και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα καθημερινά, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του
Ένα όργανο στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε σήμερα αυθαίρετη την κράτηση του γιατρού από τη Λωρίδα της Γάζας, του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, από το Ισραήλ και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του, καθώς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του προειδοποίησαν ότι η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο.
Στο πόρισμά της, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση τόνισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν πολλά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.
«Η κατάλληλη θεραπεία θα ήταν η άμεση απελευθέρωση του Αμπού Σαφίγια και η εκχώρηση σε αυτόν του δικαιώματος αποζημίωσης και άλλων επανορθώσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τόνισε η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.
Εξέφρασε επίσης ευρύτερες ανησυχίες ότι η υπόθεση, μία από τις πολλές που έχει λάβει, «μπορεί να υποδηλώνει μια εκτεταμένη ή συστηματική πρακτική αυθαίρετων κρατήσεων στη χώρα».
Νωρίτερα σήμερα, ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα σε καθημερινή βάση, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του.
Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Προηγουμένως, είχε απορρίψει ισχυρισμούς ότι ο Αμπού Σαφίγια και άλλοι γιατροί έχουν υποστεί κακοποίηση στη φυλακή.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν να σχολιάσει εφέσεις για την απελευθέρωσή του.
Στο πόρισμά της, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση τόνισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν πολλά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.
«Η κατάλληλη θεραπεία θα ήταν η άμεση απελευθέρωση του Αμπού Σαφίγια και η εκχώρηση σε αυτόν του δικαιώματος αποζημίωσης και άλλων επανορθώσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τόνισε η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.
BREAKING: UN human rights body has called Israel’s detention of Gaza doctor Hussam Abu Safiya "arbitrary", calling for his immediate release amid warnings from rights groups and his lawyer that his life is in imminent danger.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 6, 2026
🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/RfDFvIPacd
Εξέφρασε επίσης ευρύτερες ανησυχίες ότι η υπόθεση, μία από τις πολλές που έχει λάβει, «μπορεί να υποδηλώνει μια εκτεταμένη ή συστηματική πρακτική αυθαίρετων κρατήσεων στη χώρα».
Νωρίτερα σήμερα, ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα σε καθημερινή βάση, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του.
Gaza’s Dr Hussam Abu Safiya may not survive and is in ‘imminent danger’, MAP warnshttps://t.co/wtaYSHkMZm— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 6, 2026
Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Προηγουμένως, είχε απορρίψει ισχυρισμούς ότι ο Αμπού Σαφίγια και άλλοι γιατροί έχουν υποστεί κακοποίηση στη φυλακή.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν να σχολιάσει εφέσεις για την απελευθέρωσή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα