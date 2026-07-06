«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Ανθρώπινα δικαιώματα ΟΗΕ κράτηση Ισραήλ γιατρός Λωρίδα της Γάζας

«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ

Ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του κινδυνεύει σοβαρά και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα καθημερινά, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του

«Αυθαίρετη» είναι η κράτηση διακεκριμένου γιατρού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ λέει ο ΟΗΕ
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Ένα όργανο στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαρακτήρισε σήμερα αυθαίρετη την κράτηση του γιατρού από τη Λωρίδα της Γάζας, του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, από το Ισραήλ και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του, καθώς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του προειδοποίησαν ότι η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Στο πόρισμά της, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση τόνισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν πολλά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

«Η κατάλληλη θεραπεία θα ήταν η άμεση απελευθέρωση του Αμπού Σαφίγια και η εκχώρηση σε αυτόν του δικαιώματος αποζημίωσης και άλλων επανορθώσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τόνισε η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών.



Εξέφρασε επίσης ευρύτερες ανησυχίες ότι η υπόθεση, μία από τις πολλές που έχει λάβει, «μπορεί να υποδηλώνει μια εκτεταμένη ή συστηματική πρακτική αυθαίρετων κρατήσεων στη χώρα».

Νωρίτερα σήμερα, ο δικηγόρος του γιατρού τόνισε ότι η υγεία του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και ότι ο Αμπού Σαφίγια κακοποιείται βάναυσα σε καθημερινή βάση, κάτι που οδήγησε ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να απευθύνουν έκκληση για την απελευθέρωσή του.



Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Προηγουμένως, είχε απορρίψει ισχυρισμούς ότι ο Αμπού Σαφίγια και άλλοι γιατροί έχουν υποστεί κακοποίηση στη φυλακή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν να σχολιάσει εφέσεις για την απελευθέρωσή του.
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