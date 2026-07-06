Ξεπέρασαν τους 500 οι θάνατοι από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάσει στοιχείων από τις υγειονομικές Αρχές της αφρικανικής χώρας.Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ με ημερομηνία 4 Ιουλίου, έχουν καταγραφεί 506 θάνατοι και 1.561 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ ο αριθμός των νεκρών στη γειτονική Ουγκάντα παραμένει σε μόλις δύο επί συνόλου 20 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.