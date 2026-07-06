Τεράστιες δασικές εκτάσεις καμένες, χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

🔥 || Incendios forestales golpean Portugal, España y Francia en medio de intensa ola de calor en Europa.



Los tres países enfrentan importantes incendios forestales favorecidos por las altas temperaturas y las condiciones secas.



Léala en https://t.co/Rjmfks7LA9 pic.twitter.com/Jb6EhL5sEZ — Adiscusión Diario (@adiscusion) July 5, 2026



43 βαθμοί Κελσίου

Η Météo-France προειδοποιεί για έναν «κίνδυνο επίμονων πυρκαγιών», με τον υδράργυρο να προβλέπεται πως θα παραμείνει στα ύψη έως το τέλος της εβδομάδας.Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφθασαν κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου χθες στην Ανδαλουσία (νότια) και την Εστρεμαδούρα (νοτιοδυτικά), ενώ στην Παμπλόνα, όπου ξεκινούν οι άκρως δημοφιλείς εκδηλώσεις του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.Το κύμα ζέστης που πλήττει κυρίως το νότιο και βόρειο τμήμα της Ισπανίας αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον έως την Τετάρτη», ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).Ο εκπρόσωπος Τύπου της Aemet, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, χαρακτήρισε «πολύ υψηλό» τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κυρίως μιας «έντονης ζέστης που θα συνεχιστεί πρακτικά όλη την εβδομάδα».Στην Καταλονία (βορειοανατολικά), μια δασική πυρκαγιά κοντά στη Ζιρόνα παραμένει υπό στενή επιτήρηση από τους πυροσβέστες, αφού ο καπνός άρχισε την Παρασκευή να απειλεί τις τουριστικές παραλίες της Κόστα Μπράβα και έφθασε έως το νησί της Μαγιόρκα, σε απόσταση άνω των 250 χλμ.Κατά τη διάρκεια της Κυριακής προς Δευτέρα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν εντός μιας περιμέτρου άνω των 40 χιλιομέτρων για να ελέγξουν πιθανές αναζωπυρώσεις.Την ίδια ώρα, στη γειτονική Πορτογαλία, μια τεράστια δασική πυρκαγιά κατέστρεψε τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης στη Βουζέλα (βόρεια), σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών. Σήμερα το πρωί, η φωτιά «ήταν υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο εξάπλωσης», ανέφερε στον ιστότοπό της η πορτογαλική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένο ή πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς με τέσσερις περιφέρειες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.