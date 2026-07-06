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Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 4% του ΑΕΠ, δηλώνει ο Μαρκ Ρούτε
Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 4% του ΑΕΠ, δηλώνει ο Μαρκ Ρούτε
Περιμένω εδώ στην Άγκυρα σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%, εξήγησε ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
«Πέρυσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς δαπάνησαν περίπου 20% περισσότερα στη βασική άμυνα σε σχέση με αυτό που είχαν κάνει έναν χρόνο νωρίτερα. Κοιτάζοντας το 2025 και το 2026 μαζί, αυτό είναι 258 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον επενδύσεις – και η τάση αυτή συνεχίζεται», είπε σχετικά.
Στη σύνοδό τους πέρυσι, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις συνολικές αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.
«Εδώ στην Άγκυρα, περιμένω τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακά», είπε ακόμη ο ΓΓ της Συμμαχίας.
«Μόλις ένα έτος σε ένα 10ετές πρόγραμμα, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια», εξήγησε ενώ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα συμβόλαια» σε συνέδριο με την αμυντική βιομηχανία αύριο, Τρίτη.
«Πέρυσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς δαπάνησαν περίπου 20% περισσότερα στη βασική άμυνα σε σχέση με αυτό που είχαν κάνει έναν χρόνο νωρίτερα. Κοιτάζοντας το 2025 και το 2026 μαζί, αυτό είναι 258 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον επενδύσεις – και η τάση αυτή συνεχίζεται», είπε σχετικά.
Στη σύνοδό τους πέρυσι, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις συνολικές αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.
«Εδώ στην Άγκυρα, περιμένω τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακά», είπε ακόμη ο ΓΓ της Συμμαχίας.
«Μόλις ένα έτος σε ένα 10ετές πρόγραμμα, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια», εξήγησε ενώ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα συμβόλαια» σε συνέδριο με την αμυντική βιομηχανία αύριο, Τρίτη.
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