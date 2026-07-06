Τουλάχιστον 22 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και τα περίχωρά του

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραμονή της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων