Υπόθεση κανιβαλισμού στην Αυστραλία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε τον 4χρονο γιο της και να κατανάλωσε μέρη του σώματός του

Η ίδια η 32χρονη γυναίκα ομολόγησε στους αστυνομικούς την αποτρόπαια πράξη της - Οι κοινωνικές υπηρεσίες εξέταζαν καταγγελίες στο παρελθόν για χρήση ουσιών και ψυχωσικά επεισόδια της μητέρας, ωστόσο τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή

τετράχρονο αγοράκι και θύτη τη μητέρα του. Το παιδί είχε βρεθεί τρεις φορές στο «ραντάρ» των αρχών στο παρελθόν λόγω ανησυχιών για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του και πιθανή ψύχωση που σχετιζόταν με χρήση ουσιών.



Η 32χρονη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκαν από τα διεθνή πρακτορεία για νομικούς λόγους, εμφανίστηκε το Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα στο Γουάιονγκ, στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει μέρη του σώματος του τετράχρονου γιου της.











Οι προηγούμενες αναφορές στις κοινωνικές υπηρεσίες Μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στην περιοχή πέντε μήνες νωρίτερα προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, να απομακρυνθούν από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας.



Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν επαφή με την οικογένεια τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την τραγωδία.



Η πιο πρόσφατη παρέμβαση έγινε τον Ιανουάριο, όταν κοινωνικοί λειτουργοί εξέτασαν αν το παιδί διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο παραμέλησης λόγω υποψιών για χρήση ουσιών από τη μητέρα του.



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«Έμοιαζε χαρούμενο παιδί» Περίπου 40 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στο Γουάιονγκ για να τιμήσουν τη μνήμη του τετράχρονου.



Μια ανατριχιαστική πιθανού υπόθεση κανιβαλισμού έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία τις τελευταίες μέρες με θύμα ένακαι θύτη τη μητέρα του. Το παιδί είχε βρεθεί τρεις φορές στο «ραντάρ» των αρχών στο παρελθόν λόγω ανησυχιών για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του και πιθανή ψύχωση που σχετιζόταν με χρήση ουσιών.τα στοιχεία της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκαν από τα διεθνή πρακτορεία για νομικούς λόγους, εμφανίστηκε το Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα στο Γουάιονγκ, στην Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότιτου τετράχρονου γιου της.Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας όπου διέμεναν και εντόπισαν το παιδί νεκρό με σοβαρά τραύματα στα χέρια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αγοράκι είχε χάσει τη ζωή του αρκετές ημέρες προτού ενημερωθούν οι αρχές.Μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στην περιοχή πέντε μήνες νωρίτερα προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, να απομακρυνθούν από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας.Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες της Νέας Νότιας Ουαλίας είχαν επαφή με την οικογένεια τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την τραγωδία.Η πιο πρόσφατη παρέμβαση έγινε τον Ιανουάριο, όταν κοινωνικοί λειτουργοί εξέτασαν αν το παιδί διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο παραμέλησης λόγω υποψιών για χρήση ουσιών από τη μητέρα του.Ωστόσο, σύμφωνα με όσα προέκυπταν, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σχετικά με φερόμενη κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ και το παιδί παρέμεινε υπό την επιμέλειά της μέχρι τον θάνατό του.Περίπου 40 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στο Γουάιονγκ για να τιμήσουν τη μνήμη του τετράχρονου.

Μία μητέρα ανέφερε στη Daily Mail ότι ο γιος της είχε παίξει με το αγοράκι σε παιδικό πάρτι γενεθλίων. «Έμοιαζε ένα απολύτως φυσιολογικό, χαρούμενο παιδί, γεμάτο ενέργεια, αλλά ήταν λίγο ντροπαλό», είπε. «Ειλικρινά θα ήθελα να το είχαμε γνωρίσει καλύτερα, γιατί ο γιος μου λάτρευε να παίζει μαζί του», πρόσθεσε.



Η ίδια περιέγραψε τη μητέρα του παιδιού ως «ήσυχη» και «πολύ ευγενική στην επικοινωνία». «Η μητέρα έδειχνε καλά, το παιδί έδειχνε καλά, δεν υπήρχε κάτι που να ξεχώριζε. Αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες», ανέφερε.



Στη συγκέντρωση, παιδιά άφησαν τα αγαπημένα τους παιχνίδια στη μνήμη του τετράχρονου, ενώ άλλοι άφησαν μπαλόνια με τον Spider-Man.



Το παρελθόν της μητέρας Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές είχαν ενημερωθεί για την οικογένεια στις αρχές του 2024, όταν συγγενικό πρόσωπο εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση του παιδιού.



Τότε οι κοινωνικές υπηρεσίες φέρεται να ενημερώθηκαν για υποψίες χρήσης ουσιών και ψυχωσικά επεισόδια της μητέρας. Η γυναίκα παραπέμφθηκε σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ενώ το παιδί παρέμεινε μαζί της.



Η Daily Mail αναφέρει επίσης ότι η 32χρονη είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε υποθέσεις ενδοοικογενειακών διαφορών με μέλη της οικογένειάς της, ενώ είχαν εκδοθεί εις βάρος της περιοριστικά μέτρα.



Κατηγορείται για ανθρωποκτονία Η αστυνομία παρέμενε στο σημείο της τραγωδίας ακόμη και δύο ημέρες μετά τη σύλληψη της γυναίκας, με το κτίριο να έχει αποκλειστεί.



Λούτρινα παιχνίδια και κάρτες στη μνήμη του παιδιού τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο.



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα σκότωσε τον γιο της στις 4 Ιουλίου, μεταξύ 16:00 και 17:00. Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου το Σάββατο, όπου απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής της με εγγύηση.



Η υπόθεση θα εξεταστεί ξανά στο δικαστήριο του Γουάιονγκ την 1η Σεπτεμβρίου.