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Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας Μπερνάρ Αρνό καλείται να πληρώσει 22,5 εκατ. ευρώ σε φόρους
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας Μπερνάρ Αρνό καλείται να πληρώσει 22,5 εκατ. ευρώ σε φόρους
Ο δισεκατομμυριούχος, ιδιοκτήτης του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης
Νέα εξέλιξη στη φορολογική υπόθεση του Μπερνάρ Αρνό φέρνει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου του Παρισιού, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής του κολοσσού πολυτελών ειδών LVMH και η σύζυγός του καλούνται να καταβάλουν σχεδόν 22,5 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετους φόρους.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το ζευγάρι επιβαρύνεται με 12,96 εκατ. ευρώ για το 2010, ποσό που αφορά φόρους, κοινωνικές εισφορές, προσαυξήσεις και τόκους καθυστερημένης καταβολής.
Επιπλέον, καλείται να καταβάλει ακόμη 9,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του γαλλικού φόρου αλληλεγγύης, που αφορά την περίοδο από το 2012 έως το 2015.
Εκπρόσωπος του Αρνό δήλωσε στο AFP ότι η απόφαση του δικαστηρίου «θα προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», σηματοδοτώντας τη συνέχεια της δικαστικής διαμάχης.
Ο Μπερνάρ Αρνό θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Γαλλία και την Ευρώπη και βρίσκεται σήμερα στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, με περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 165 δισ. δολάρια.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα L’Informé, η περίπλοκη μετοχική δομή της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, η οποία ήταν και το αντικείμενο της φορολογικής εξέτασης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι γαλλικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του Λουξεμβούργου και των Μπαχαμών, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το ζευγάρι επιβαρύνεται με 12,96 εκατ. ευρώ για το 2010, ποσό που αφορά φόρους, κοινωνικές εισφορές, προσαυξήσεις και τόκους καθυστερημένης καταβολής.
Επιπλέον, καλείται να καταβάλει ακόμη 9,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του γαλλικού φόρου αλληλεγγύης, που αφορά την περίοδο από το 2012 έως το 2015.
Εκπρόσωπος του Αρνό δήλωσε στο AFP ότι η απόφαση του δικαστηρίου «θα προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας», σηματοδοτώντας τη συνέχεια της δικαστικής διαμάχης.
Ο Μπερνάρ Αρνό θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Γαλλία και την Ευρώπη και βρίσκεται σήμερα στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, με περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 165 δισ. δολάρια.
Στο επίκεντρο η δομή συμμετοχών της LVMH
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα L’Informé, η περίπλοκη μετοχική δομή της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, η οποία ήταν και το αντικείμενο της φορολογικής εξέτασης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι γαλλικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του Λουξεμβούργου και των Μπαχαμών, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.
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