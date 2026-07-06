Ο Όζι Όσμπορν και η Σάρον θα γιόρταζαν 46 χρόνια γάμου: «Η γιορτή μιας αγάπης που ούτε ο θάνατος μπόρεσε να μειώσει»
Ο Όζι Όσμπορν και η Σάρον θα γιόρταζαν 46 χρόνια γάμου: «Η γιορτή μιας αγάπης που ούτε ο θάνατος μπόρεσε να μειώσει»
Κουβαλώ την αγάπη σου σε κάθε μου βήμα, έγραψε η χήρα του θρυλικού μουσικού σε μία συγκινητική ανάρτηση
Σαράντα έξι χρόνια γάμου θα γιόρταζαν ο Όζι και η Σάρον Όσμπορν, με τη χήρα του θρυλικού μουσικού να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στα social media
Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με τα χέρια τους ενωμένα και έγραψε: «Σήμερα θα ήταν η 46η επέτειος του γάμου μας. Αντί γι’ αυτό, είναι μια γιορτή μιας αγάπης που ούτε ο θάνατος μπόρεσε να μειώσει. Μου λείπει το χέρι σου μέσα στο δικό μου, αλλά κουβαλώ την αγάπη σου μαζί μου σε κάθε μου βήμα. Για πάντα ο σύζυγός μου. Για πάντα η καρδιά μου».
Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Όζι εμφανίστηκε καθισμένος σε θρόνο στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, στις 5 Ιουλίου, στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, την πόλη όπου σχηματίστηκε το heavy metal συγκρότημα.
Δείτε την ανάρτησή της
Τον Σεπτέμβιο η Σάρον Όσμπρον είχε σπάσει τη σιωπή της για την απώλεια του συζύγου της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί πώς διαχειριζόταν το πένθος της, ενώ είχε ευχαριστήσει τους θαυμαστές για τη στήριξή τους.
«Ακόμη δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την τεράστια αγάπη και στήριξη που μου δείξατε στα social media», είχε εκμυστηρευτεί. «Τα σχόλια, οι αναρτήσεις και οι αφιερώσεις σας μού έδωσαν περισσότερη παρηγοριά απ’ όση φαντάζεστε. Τίποτα από όλα αυτά δεν πέρασε απαρατήρητο. Αντίθετα, με κράτησε όρθια πολλές νύχτες. Ακόμη προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου», είχε τονίσει.
Η ιστορία αγάπης της Σάρον και του Όζι Όσμπορν ξεκίνησε το 1979, όταν άρχισαν να βγαίνουν, σχεδόν μία δεκαετία αφότου είχαν γνωριστεί, το 1970. Εκείνη την περίοδο, ο πατέρας της Σάρον ήταν μάνατζερ των Black Sabbath.
Το 1979, εκείνη έγινε μάνατζέρ του frontman των Blach Sabbath και τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουλίου 1982, στη Χαβάη. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους Έιμι, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1983. Στη συνέχεια, απέκτησαν την Κέλι, τον Οκτώβριο του 1984, και τον γιο τους, Τζακ, τον Νοέμβριο του 1985.
Έπειτα από 35 χρόνια γάμου, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στο Λας Βέγκας, την Ημέρα της Μητέρας, το 2017. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2022, η Σάρον Όσμπορν είχε δηλώσει ότι οι δυο τους ήταν «ακόμη ερωτευμένοι» μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μαζί, παρά τις δυσκολίες που πέρασε η σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια.
«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Εννοώ, δεν ήμουν αγία. Ο Όζι δεν ήταν άγιος. Του ανταπέδιδα ό,τι μου έδινε. Απλώς ήταν γραφτό να είμαστε μαζί», είχε δηλώσει. «Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν. Στην αρχή λες: “Αφού μείνει μαζί μου για λίγο, θα αλλάξει. Θα ηρεμήσει”. Δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν, οπότε μεγάλο μέρος μιας σχέσης είναι η αποδοχή», είχε προσθέσει.
Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με τα χέρια τους ενωμένα και έγραψε: «Σήμερα θα ήταν η 46η επέτειος του γάμου μας. Αντί γι’ αυτό, είναι μια γιορτή μιας αγάπης που ούτε ο θάνατος μπόρεσε να μειώσει. Μου λείπει το χέρι σου μέσα στο δικό μου, αλλά κουβαλώ την αγάπη σου μαζί μου σε κάθε μου βήμα. Για πάντα ο σύζυγός μου. Για πάντα η καρδιά μου».
Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών. Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Όζι εμφανίστηκε καθισμένος σε θρόνο στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, στις 5 Ιουλίου, στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, την πόλη όπου σχηματίστηκε το heavy metal συγκρότημα.
Δείτε την ανάρτησή της
Τον Σεπτέμβιο η Σάρον Όσμπρον είχε σπάσει τη σιωπή της για την απώλεια του συζύγου της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί πώς διαχειριζόταν το πένθος της, ενώ είχε ευχαριστήσει τους θαυμαστές για τη στήριξή τους.
«Ακόμη δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την τεράστια αγάπη και στήριξη που μου δείξατε στα social media», είχε εκμυστηρευτεί. «Τα σχόλια, οι αναρτήσεις και οι αφιερώσεις σας μού έδωσαν περισσότερη παρηγοριά απ’ όση φαντάζεστε. Τίποτα από όλα αυτά δεν πέρασε απαρατήρητο. Αντίθετα, με κράτησε όρθια πολλές νύχτες. Ακόμη προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου», είχε τονίσει.
Η ιστορία αγάπης της Σάρον και του Όζι Όσμπορν ξεκίνησε το 1979, όταν άρχισαν να βγαίνουν, σχεδόν μία δεκαετία αφότου είχαν γνωριστεί, το 1970. Εκείνη την περίοδο, ο πατέρας της Σάρον ήταν μάνατζερ των Black Sabbath.
Το 1979, εκείνη έγινε μάνατζέρ του frontman των Blach Sabbath και τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Ιουλίου 1982, στη Χαβάη. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους Έιμι, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1983. Στη συνέχεια, απέκτησαν την Κέλι, τον Οκτώβριο του 1984, και τον γιο τους, Τζακ, τον Νοέμβριο του 1985.
Έπειτα από 35 χρόνια γάμου, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στο Λας Βέγκας, την Ημέρα της Μητέρας, το 2017. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2022, η Σάρον Όσμπορν είχε δηλώσει ότι οι δυο τους ήταν «ακόμη ερωτευμένοι» μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μαζί, παρά τις δυσκολίες που πέρασε η σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια.
«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Εννοώ, δεν ήμουν αγία. Ο Όζι δεν ήταν άγιος. Του ανταπέδιδα ό,τι μου έδινε. Απλώς ήταν γραφτό να είμαστε μαζί», είχε δηλώσει. «Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν. Στην αρχή λες: “Αφού μείνει μαζί μου για λίγο, θα αλλάξει. Θα ηρεμήσει”. Δεν μπορείς να αλλάξεις κανέναν, οπότε μεγάλο μέρος μιας σχέσης είναι η αποδοχή», είχε προσθέσει.
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