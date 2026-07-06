Τραμπ: Η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος, θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ Βλαντίμιρ Πούτιν Ιράν Οβάλ Γραφείο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τραμπ: Η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος, θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν «αισθάνεται πίεση»

Τραμπ: Η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος, θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».

Αναφερόμενος και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως και εκείνος θέλει πραγματικά να το λήξει τώρα.






Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία».

Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.
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