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Τραμπ: Η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος, θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Τραμπ: Η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος, θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Πούτιν «αισθάνεται πίεση»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».
Αναφερόμενος και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως και εκείνος θέλει πραγματικά να το λήξει τώρα.
Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία».
Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.
«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».
Αναφερόμενος και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως και εκείνος θέλει πραγματικά να το λήξει τώρα.
Trump on Ukraine War:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
I think we're getting much closer than people realize.
Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. We had a good call.
Zelensky actually wants it to end now.
We're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it. And I… pic.twitter.com/bXIZZ6OsNY
Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία».
Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε.
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