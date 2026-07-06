Τα 8 πρωτοφανή γεωδυναμικά φαινόμενα των δίδυμων σεισμών στην Βενεζουέλα

Κλείσιμο

Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι κατασκευές υποβλήθηκαν σε μία ταλάντωση αρκετών λεπτών λόγω της μικρής χρονικής διαφοράς εκδήλωσης των σεισμών. Ειδικότερα, πριν ακόμα περατωθεί η ταλάντωση από τον πρώτο σεισμό, τα κτήρια προσβλήθηκαν από την δεύτερη ταλάντωση, η οποία ήταν ακόμα εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας.



-Χαρακτηριστικό είναι εκτός της στενής παράκτιας ζώνης, με τις γεωλογικές, γεωτεχνικές και εδαφομηχανικές συνθήκες που αναπτύχθηκαν, το γεγονός ότι στις παρακείμενες περιοχές, και στις οποίες αναπτύσσονται μεταμορφωμένοι βραχώδεις γεωλογικοί σχηματισμοί, δεν παρατηρήθηκαν συστηματικές καταρρεύσεις ή βλάβες, καθώς διαμορφώθηκε ένα τελείως διαφορετικό γεωδυναμικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές με πολύ φτωχή ποιότητα κατασκευών και με μεγάλη πυκνότητα δόμησης και πληθυσμού (φαβέλες) παρατηρήθηκαν μηδενικές βλάβες.