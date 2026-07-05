Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν καλοδιατηρημένη βυζαντινή πόλη στην Αίγυπτο, δείτε εικόνες

Νομίσματα, όστρακα και αντικείμενα της καθημερινής ζωής

Νέα ανακάλυψη με 18 αρχαίους τάφους

Το έθιμο της «χρυσής γλώσσας»

Η αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη Λευκάσπις

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται φούρνοι αρτοποιίας, κουζίνες, εργαλεία άλεσης, χάλκινα και χρυσά νομίσματα, καθώς και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές. Τα κεραμικά αυτά θραύσματα χρησιμοποιούνταν ως υλικό γραφής και περιέχουν πληροφορίες για εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρυσά νομίσματα που χρονολογούνται στη βασιλεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (337-361 μ.Χ.), καθώς και τα χάλκινα νομίσματα που φέρουν πορτρέτα Βυζαντινών αυτοκρατόρων, λατινικές επιγραφές και χριστιανικά σύμβολα.Την ίδια ώρα, οι ανασκαφές στη Μαρίνα ελ-Αλαμέιν αποκάλυψαν 18 νέους τάφους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή στους 48.Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 λαξευτοί τάφοι με μέσο βάθος οκτώ μέτρων και επτά κτιστοί τάφοι από ασβεστόλιθο.Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης κεραμικά αγγεία, αμφορείς, λυχνάρια, πιάτα, βωμούς, λεκάνες από ασβεστόλιθο, καθώς και μια εντυπωσιακή γρανιτένια σαρκοφάγο μήκους 2,5 μέτρων, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν ανθρώπινα οστά που εξετάζονται από ειδικούς. Δίπλα στη σαρκοφάγο αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα ενός γύψινου αγάλματος Σφίγγας.Ένα από τα πιο ξεχωριστά ευρήματα είναι τέσσερα χρυσά ελάσματα που είχαν τοποθετηθεί στο στόμα ορισμένων νεκρών, μια ταφική πρακτική γνωστή ως «χρυσή γλώσσα».Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το έθιμο συνδεόταν με τις θρησκευτικές αντιλήψεις της ύστερης αρχαιότητας και συμβόλιζε την ικανότητα του νεκρού να επικοινωνήσει με τις θεότητες στον άλλο κόσμο.Η Μαρίνα ελ-Αλαμέιν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της βόρειας Αιγύπτου και ανακαλύφθηκε το 1986. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για την αρχαία ελληνορωμαϊκή λιμενική πόλη Λευκάσπις, η οποία ιδρύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τη ρωμαϊκή εποχή και παρέμεινε σημαντικό εμπορικό και ναυτικό κέντρο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.