Αντάρτες στη Δυτική Παπούα λένε ότι σκότωσαν έναν Αμερικανό πιλότο πολιτικού αεροσκάφους

Το αεροπλάνο δέχτηκε επίθεση κατά τη στιγμή της προσγείωσής του και ο κυβερνήτης σκοτώθηκε - Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Δυτικής Παπούα, οι επιβάτες, που ήταν όλοι τους Παπούα, είναι σώοι