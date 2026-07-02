Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Η Μόσχα λέει ότι ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο με Λευκορώσους τουρίστες
Η Μόσχα λέει ότι ουκρανικό drone έπληξε λεωφορείο με Λευκορώσους τουρίστες
Ο επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (CCD), που υπάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το διέψευσε και χαρακτήρισε «προβοκάτσιες» τους ρωσικούς ισχυρισμούς
Ουκρανικό, drone τραυμάτισε δύο ανθρώπους που επέβαιναν σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Μινσκ της Λευκορωσίας με προορισμό το ρωσικό θέρετρο Ανάπα, στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσαν κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Οι αρχές της περιφέρειας του Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, είπαν στο πρακτορείο Sputnik Λευκορωσίας ότι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση, κοντά στη μεθοριακή διάβαση Κράσνι Κάμεν.
Ωστόσο ο Άντριι Κοβαλένκο, ο επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (CCD), που υπάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, διέψευσε ότι το Κίεβο επιτέθηκε στο λεωφορείο και χαρακτήρισε «προβοκάτσιες» τους ρωσικούς ισχυρισμούς.
Το Μπριάνσκ και η γειτονική περιφέρεια του Κουρσκ δέχονται συχνά επιθέσεις από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς κατοίκων και ζημιές στις τοπικές υποδομές. Τον περασμένο μήνα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση εναντίον ενός λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Λευκορώσοι μαθητές, επίσης στην περιοχή του Μπριάνσκ, ωστόσο ο ουκρανικός στρατός το διέψευσε. Στο λεωφορείο επέβαιναν παίκτες μιας ομάδας ποδοσφαίρου νέων που κατευθύνονταν στη νότια Ρωσία.
Η Μόσχα πλήττει τακτικά πόλεις και κωμοπόλεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή της στη χώρα αυτήν, τον Φεβρουάριο του 2022. Και οι δύο χώρες αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους.
Το τελευταίο διάστημα το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσει τη Μόσχα να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου.
Οι αρχές της περιφέρειας του Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, είπαν στο πρακτορείο Sputnik Λευκορωσίας ότι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση, κοντά στη μεθοριακή διάβαση Κράσνι Κάμεν.
Ωστόσο ο Άντριι Κοβαλένκο, ο επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (CCD), που υπάγεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, διέψευσε ότι το Κίεβο επιτέθηκε στο λεωφορείο και χαρακτήρισε «προβοκάτσιες» τους ρωσικούς ισχυρισμούς.
Το Μπριάνσκ και η γειτονική περιφέρεια του Κουρσκ δέχονται συχνά επιθέσεις από την Ουκρανία, με αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς κατοίκων και ζημιές στις τοπικές υποδομές. Τον περασμένο μήνα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση εναντίον ενός λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν Λευκορώσοι μαθητές, επίσης στην περιοχή του Μπριάνσκ, ωστόσο ο ουκρανικός στρατός το διέψευσε. Στο λεωφορείο επέβαιναν παίκτες μιας ομάδας ποδοσφαίρου νέων που κατευθύνονταν στη νότια Ρωσία.
🇺🇦🇷🇺🇧🇾 A Ukrainian drone attacked a passenger bus from Belarus in the Bryansk region, injuring two drivers.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 2, 2026
Today at 11:55 AM, near the village of Krasnaya Gora (presumably in the parking lot), a UAV attacked a bus traveling on the Minsk-Gomel-Anapa route. pic.twitter.com/qleZowqAoC
Η Μόσχα πλήττει τακτικά πόλεις και κωμοπόλεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή της στη χώρα αυτήν, τον Φεβρουάριο του 2022. Και οι δύο χώρες αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους.
Το τελευταίο διάστημα το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσει τη Μόσχα να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα