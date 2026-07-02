Κηδεία Χαμενεΐ: Ως και 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές

Οι τελετές θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στις 9 του μήνα - Θα γίνουν σε Τεχεράνη, Κομ, Μασχάντ και Ιράκ - Θα βρεθούν εκπρόσωποι από 100 χώρες - Προειδοποίηση του Ιράν προς ΗΠΑ και Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις εκείνες τις ημέρες