Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, άρχισαν εικασίες για τη πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα είναι στην κηδεία του πατέρα του;
Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, άρχισαν εικασίες για τη πρώτη δημόσια εμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα είναι στην κηδεία του πατέρα του;
Η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι ο νέος Ιρανός ηγέτης θα εμφανιστεί δημόσια στις τελετές κηδείας του πατέρα του - Η νεκρική πομπή θα διαρκέσει σχεδόν μια εβδομάδα, στο τέλος της οποίας ο Χαμενεΐ ο πρεσβύτερος θα ταφεί στην πόλη Μασχάντ
Με την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πολλοί αναλυτές και σχολιαστές αναμένουν με ενδιαφέρον την πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από την ημέρα που ανέλαβε (θεωρητικά) καθήκοντα, τον Μάρτιο.
Μετά από δύο και πλέον εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η πομπή της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, πατέρα του Μοτζτάμπα και αδιαμφισβήτητου ηγέτη του Ιράν για 36 χρόνια. Τώρα, με την τελική έγκριση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη δέσμευση των ΗΠΑ να μην πραγματοποιήσουν περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι ο «μικρός» Χαμενεΐ θα εμφανιστεί δημόσια για πρώτη φορά στη κηδεία του πατέρα του.
Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η πομπή της κηδείας θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου, ενώ η ταφή θα γίνει στην πατρίδα του Αλί Χαμενεΐ, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, στις 9 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αναμένεται να περάσει από άλλες πόλεις του Ιράν, όπως η ιερή πόλη Κομ στις 7 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ο νεκρός πρέπει να ταφεί το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός 24 ωρών από τον θάνατό του. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις σε έκτακτες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε καιρούς πολέμου. Στην περίπτωση του Αλί Χαμενεΐ, η ταφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί πέραν των τεσσάρων μηνών μετά τη δολοφονία του σε επίθεση στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.
Από την έναρξη του πολέμου και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της θέσης του Ανώτατου Ηγέτη, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε κρυφό σημείο που γνωρίζουν ελάχιστοι. Ο Χαμενεΐ Τζούνιορ ήταν παρών και στο πατρικό κατά την επίθεση, ενώ η σύζυγός του και άλλα μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν. Πολλές αναφορές, ακόμη και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την επίθεση.
Παραμένει ασαφές πώς τραυματίστηκε και ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή του, καθώς διατηρεί επικοινωνία με τον έξω κόσμο μέσω μηνυμάτων σε πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να υπάρχει απόδειξη ότι ο ίδιος τα γράφει ή τα υπαγορεύει. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον και να ρίξει φως σε ερωτήματα σχετικά με την υγεία του.
Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν εκτιμήσεις, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα παρευρεθεί και στην κηδεία του πατέρα του, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία. Δεν αποκλείεται ο Χαμενεΐ Τζούνιορ να εξακολουθεί να φοβάται πιθανή ισραηλινή επίθεση, δεδομένου ότι η χώρα μπορεί να μην δεσμεύεται από όλους τους όρους της συμφωνίας, αν και μια τέτοια ενέργεια δύσκολα θα ήταν πλήρως αντίθετη με τα συμφέροντα του Προέδρου Τραμπ.
Μετά από δύο και πλέον εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η πομπή της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, πατέρα του Μοτζτάμπα και αδιαμφισβήτητου ηγέτη του Ιράν για 36 χρόνια. Τώρα, με την τελική έγκριση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη δέσμευση των ΗΠΑ να μην πραγματοποιήσουν περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι ο «μικρός» Χαμενεΐ θα εμφανιστεί δημόσια για πρώτη φορά στη κηδεία του πατέρα του.
Το Σάββατο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η πομπή της κηδείας θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου, ενώ η ταφή θα γίνει στην πατρίδα του Αλί Χαμενεΐ, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, στις 9 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αναμένεται να περάσει από άλλες πόλεις του Ιράν, όπως η ιερή πόλη Κομ στις 7 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ο νεκρός πρέπει να ταφεί το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός 24 ωρών από τον θάνατό του. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις σε έκτακτες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε καιρούς πολέμου. Στην περίπτωση του Αλί Χαμενεΐ, η ταφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί πέραν των τεσσάρων μηνών μετά τη δολοφονία του σε επίθεση στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.
Από την έναρξη του πολέμου και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της θέσης του Ανώτατου Ηγέτη, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε κρυφό σημείο που γνωρίζουν ελάχιστοι. Ο Χαμενεΐ Τζούνιορ ήταν παρών και στο πατρικό κατά την επίθεση, ενώ η σύζυγός του και άλλα μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν. Πολλές αναφορές, ακόμη και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την επίθεση.
Παραμένει ασαφές πώς τραυματίστηκε και ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή του, καθώς διατηρεί επικοινωνία με τον έξω κόσμο μέσω μηνυμάτων σε πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να υπάρχει απόδειξη ότι ο ίδιος τα γράφει ή τα υπαγορεύει. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον και να ρίξει φως σε ερωτήματα σχετικά με την υγεία του.
Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν εκτιμήσεις, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα παρευρεθεί και στην κηδεία του πατέρα του, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία. Δεν αποκλείεται ο Χαμενεΐ Τζούνιορ να εξακολουθεί να φοβάται πιθανή ισραηλινή επίθεση, δεδομένου ότι η χώρα μπορεί να μην δεσμεύεται από όλους τους όρους της συμφωνίας, αν και μια τέτοια ενέργεια δύσκολα θα ήταν πλήρως αντίθετη με τα συμφέροντα του Προέδρου Τραμπ.
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