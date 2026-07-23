Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη
Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου στη Θεσσαλονίκη.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.
Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ούτε και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.
Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδο.
Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.
Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ούτε και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.
Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδο.
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