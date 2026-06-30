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Ανθρώπινη αλυσίδα έσωσε οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν σε λίμνη στην Βιρτζίνια, δείτε βίντεο
Ανθρώπινη αλυσίδα έσωσε οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν σε λίμνη στην Βιρτζίνια, δείτε βίντεο
Ηρωική επιχείρηση διάσωσης από αστυνομικούς και πυροσβέστες – Η οδηγός απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα
Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Chantilly της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν μία γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο κατέληξε σε λίμνη και άρχισε να βυθίζεται.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αστυνομικοί και πυροσβέστες της κομητείας Fairfax έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφει τη δραματική επιχείρηση διάσωσης, με έναν αστυνομικό να φωνάζει ότι το όχημα «βυθίζεται», την ώρα που τρεις συνάδελφοί του βγάζουν τον εξοπλισμό τους και πέφτουν στο νερό για να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο.
Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο όχημα, να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια συναδέλφων και πολιτών που βρίσκονταν στην όχθη, σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο την οδηγό όσο και τους ίδιους εκτός του νερού.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ τα αίτια που οδήγησαν το όχημά της να καταλήξει στη λίμνη παραμένουν υπό διερεύνηση.
Οι αρχές χαρακτήρισαν τη διάσωση χαρακτηριστικό παράδειγμα της άρτιας εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ψυχραιμίας που επέδειξαν οι πρώτοι ανταποκριτές, οι οποίοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να αποτρέψουν μια πιθανή τραγωδία.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αστυνομικοί και πυροσβέστες της κομητείας Fairfax έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών καταγράφει τη δραματική επιχείρηση διάσωσης, με έναν αστυνομικό να φωνάζει ότι το όχημα «βυθίζεται», την ώρα που τρεις συνάδελφοί του βγάζουν τον εξοπλισμό τους και πέφτουν στο νερό για να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο.
Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στο όχημα, να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια συναδέλφων και πολιτών που βρίσκονταν στην όχθη, σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο την οδηγό όσο και τους ίδιους εκτός του νερού.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ τα αίτια που οδήγησαν το όχημά της να καταλήξει στη λίμνη παραμένουν υπό διερεύνηση.
Οι αρχές χαρακτήρισαν τη διάσωση χαρακτηριστικό παράδειγμα της άρτιας εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της ψυχραιμίας που επέδειξαν οι πρώτοι ανταποκριτές, οι οποίοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να αποτρέψουν μια πιθανή τραγωδία.
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