Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες
Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον οποίο επαίνεσε για τις προσπάθειές του να μεταμορφώσει τη χώρα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δίνει το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών προς τον Λίβανο, έπειτα από πολυετή αναστολή των δρομολογίων.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον οποίο επαίνεσε για τις προσπάθειές του να μεταμορφώσει τη χώρα.
«Μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μεταμορφώσει τη χώρα του, δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν εύκολα να επισκέπτονται αυτή την όμορφη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, χαιρέτισε την αμερικανική απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Όπως ανέφερε, η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις, να ενισχύσει τον τουρισμό και να προσφέρει ώθηση στη λιβανική οικονομία.
Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Βηρυτού, ενώ πλέον αναμένονται οι επίσημες διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης και η ανακοίνωση των σχετικών δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον οποίο επαίνεσε για τις προσπάθειές του να μεταμορφώσει τη χώρα.
«Μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μεταμορφώσει τη χώρα του, δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν εύκολα να επισκέπτονται αυτή την όμορφη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, χαιρέτισε την αμερικανική απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ικανοποίηση από τη Βηρυτό
Όπως ανέφερε, η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις, να ενισχύσει τον τουρισμό και να προσφέρει ώθηση στη λιβανική οικονομία.
Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Βηρυτού, ενώ πλέον αναμένονται οι επίσημες διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης και η ανακοίνωση των σχετικών δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα