Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Λίβανος Ζοζέφ Αούν Πτήσεις

Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον οποίο επαίνεσε για τις προσπάθειές του να μεταμορφώσει τη χώρα

Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δίνει το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών προς τον Λίβανο, έπειτα από πολυετή αναστολή των δρομολογίων.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, τον οποίο επαίνεσε για τις προσπάθειές του να μεταμορφώσει τη χώρα.

«Μετά τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μεταμορφώσει τη χώρα του, δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να επιτρέψει σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν απευθείας πτήσεις προς τον Λίβανο, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν εύκολα να επισκέπτονται αυτή την όμορφη χώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πράσινο φως από Τραμπ για την επανέναρξη απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τον Λίβανο μετά από δεκαετίες


Ικανοποίηση από τη Βηρυτό

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, χαιρέτισε την αμερικανική απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αναμένεται να διευκολύνει τις μετακινήσεις, να ενισχύσει τον τουρισμό και να προσφέρει ώθηση στη λιβανική οικονομία.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Βηρυτού, ενώ πλέον αναμένονται οι επίσημες διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης και η ανακοίνωση των σχετικών δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες.
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