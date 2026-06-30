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Πεζεσκιάν προς ΗΠΑ: «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αν κάνετε το ίδιο, θα απαντήσουμε αποφασιστικά αν χρειαστεί»
Πεζεσκιάν προς ΗΠΑ: «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αν κάνετε το ίδιο, θα απαντήσουμε αποφασιστικά αν χρειαστεί»
Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί νέες διαπραγματεύσεις, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή του μνημονίου - Μειωμένη αλλά σταθερή η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της μόνο εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουάσινγκτον. Την ίδια ώρα, η ιρανική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς η προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή των όρων του μνημονίου συνεργασίας.
«Η αμοιβαία κατανόηση είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει τη συμφωνία, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις δεσμεύσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός πρόεδρος άφησε αιχμές κατά του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει «τις παράλογες γκρίνιες και τις αβάσιμες απειλές» με λογική και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά απαντά «αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όταν απαιτείται δράση».
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι η εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου κατανόησης και η προώθηση των ιρανικών αιτημάτων που απορρέουν από αυτό.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή της ρήτρας 11, που σχετίζεται με την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων του Ιράν αναμένεται να μεταβεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στη Ντόχα για να παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής της συμφωνίας.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη εισέλθει στη φάση διαπραγμάτευσης μιας τελικής συμφωνίας. Όπως εξήγησε, βάσει της ρήτρας 13 του μνημονίου, οι συνομιλίες για οριστική συμφωνία μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού έχει αρχίσει η εφαρμογή των ρητρών 1, 4, 5, 10 και 11, διαδικασία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ενδεχόμενη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Κατάρ δεν συνδέεται με την αποστολή της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία αφορά αποκλειστικά την παρακολούθηση της εφαρμογής του μνημονίου.
Το μήνυμα Πεζεσκιάν προς την ΟυάσινγκτονΜε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι η πρόοδος στις σχέσεις των δύο χωρών προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια.
«Η αμοιβαία κατανόηση είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει τη συμφωνία, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις δεσμεύσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός πρόεδρος άφησε αιχμές κατά του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει «τις παράλογες γκρίνιες και τις αβάσιμες απειλές» με λογική και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά απαντά «αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όταν απαιτείται δράση».
تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل میکنیم.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 29, 2026
رویکرد ما در مقابل رجزخوانیهای نامعقول و تهدیدهای بیپشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیمگیریها و دفاع قاطع و بیپروا به هنگام عمل است.
«Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες»Παρά τις πληροφορίες περί επικείμενων επαφών, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κανένα επίπεδο τις επόμενες ημέρες.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι η εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου κατανόησης και η προώθηση των ιρανικών αιτημάτων που απορρέουν από αυτό.
Οι όροι του μνημονίουΣύμφωνα με τον Μπαγκαεΐ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τη ρήτρα 10 του μνημονίου, η οποία αφορά τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή της ρήτρας 11, που σχετίζεται με την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων του Ιράν αναμένεται να μεταβεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στη Ντόχα για να παρακολουθήσει την πορεία εφαρμογής της συμφωνίας.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη εισέλθει στη φάση διαπραγμάτευσης μιας τελικής συμφωνίας. Όπως εξήγησε, βάσει της ρήτρας 13 του μνημονίου, οι συνομιλίες για οριστική συμφωνία μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού έχει αρχίσει η εφαρμογή των ρητρών 1, 4, 5, 10 και 11, διαδικασία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ενδεχόμενη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Κατάρ δεν συνδέεται με την αποστολή της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία αφορά αποκλειστικά την παρακολούθηση της εφαρμογής του μνημονίου.
Μειωμένη αλλά σταθερή η ναυσιπλοΐα στα Στενά του ΟρμούζΤην ίδια ώρα, περισσότερα από 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο.
Συγκεκριμένα, έξι δεξαμενόπλοια και οκτώ φορτηγά πλοία εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, ενώ πέντε δεξαμενόπλοια και έξι φορτηγά εισήλθαν σε αυτόν.
Οι αριθμοί αυτοί κινούνται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών, αν και παραμένουν αισθητά χαμηλότεροι από την προπολεμική περίοδο, όταν κατά μέσο όρο περίπου 110 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί σημαντικά και το φαινόμενο του GPS spoofing, δηλαδή της ηλεκτρονικής παρεμβολής στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, που είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα τους προηγούμενους μήνες.
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