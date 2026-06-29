Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν

Με ανάρτησή του ο Καζίμ Γαριμπαμπαντί υπένθύμισε στον Εμανουέλ Μακρόν - που έκανε λόγο για συμφωνία με το Ομάν - ότι σύμφωνα με το MoU το Ιράν είναι αρμόδιο για την επιχείρηση αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ