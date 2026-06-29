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Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν
Με ανάρτησή του ο Καζίμ Γαριμπαμπαντί υπένθύμισε στον Εμανουέλ Μακρόν - που έκανε λόγο για συμφωνία με το Ομάν - ότι σύμφωνα με το MoU το Ιράν είναι αρμόδιο για την επιχείρηση αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ
«Ο Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.
Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
ماکرون گفته در مین زدایی از تنگه هرمز، با هماهنگی شرکایش، همکاری میکند. طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین زدایی صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری، اصولا اجازه چنین کاری را هم نمیدهیم. شرایط حساس و پیچیده است. توصیه اکید میکنیم فرانسه آنرا با تحریکاتش پیچیده تر نکند. pic.twitter.com/uad9ebFu1a— Gharibabadi (@Gharibabadi) June 29, 2026
Συμφωνία Γαλλίας - Ομάν
Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μαζί με τους εταίρους μας, για την αποναρκοθέτηση των Στενών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες οδούς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη και άνευ όρων διέλευση από το Ορμούζ», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Τάρικ στο Ελιζέ.
ABD'nin kışkırtmasıyla Hürmüz Boğazı'nda İran'dan izin almadan alternatif koridor açıklayarak çatışmaların yeniden başlamasına vesile olan Umman'dan Fransa ziyareti— The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) June 29, 2026
🔴 Umman Sultanı Tarık'ı ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yine mavi güneş gözlüğü takması, daha önce… pic.twitter.com/4UZZWPJFjQ
Νωρίτερα, ο Μακρόν υποδέχτηκε τον σουλτάνο φορώντας και πάλι τα ίδια γυαλιά ηλίου που έκαναν αίσθηση στο Φόρουμ το Νταβός, τον Ιανουάριο. Δεν τα επέλεξε λόγω της υπερβολικής ηλιοφάνειας αλλά επειδή αντιμετωπίζει ξανά «ένα πρόβλημα στο μάτι», όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έβγαλε τα γυαλιά του ούτε κατά την τελετή της υπογραφής διμερών συμφωνιών, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, έχοντας δίπλα του τον σουλτάνο.
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