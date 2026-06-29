Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Στενά του Ορμούζ Ομάν Εμανουέλ Μακρόν

Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν

Με ανάρτησή του ο Καζίμ Γαριμπαμπαντί υπένθύμισε στον Εμανουέλ Μακρόν - που έκανε λόγο για συμφωνία με το Ομάν - ότι σύμφωνα με το MoU το Ιράν είναι αρμόδιο για την επιχείρηση αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ

Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Μακρόν: Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν
«Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον», υπογράμμισε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας σε σχόλιο του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα αυτό.

«Ο Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Συμφωνία Γαλλίας - Ομάν


Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μαζί με τους εταίρους μας, για την αποναρκοθέτηση των Στενών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες οδούς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη και άνευ όρων διέλευση από το Ορμούζ», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Τάρικ στο Ελιζέ.


Νωρίτερα, ο Μακρόν υποδέχτηκε τον σουλτάνο φορώντας και πάλι τα ίδια γυαλιά ηλίου που έκαναν αίσθηση στο Φόρουμ το Νταβός, τον Ιανουάριο. Δεν τα επέλεξε λόγω της υπερβολικής ηλιοφάνειας αλλά επειδή αντιμετωπίζει ξανά «ένα πρόβλημα στο μάτι», όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έβγαλε τα γυαλιά του ούτε κατά την τελετή της υπογραφής διμερών συμφωνιών, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, έχοντας δίπλα του τον σουλτάνο.

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