Καύσωνας - ρεκόρ και στην Πολωνία: Τηγανίζουν αυγά αφήνοντας το τηγάνι στον ήλιο, δείτε το βίντεο
Καύσωνας - ρεκόρ και στην Πολωνία: Τηγανίζουν αυγά αφήνοντας το τηγάνι στον ήλιο, δείτε το βίντεο
Την Κυριακή η Πολωνία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5°C
Αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα είναι και η Πολωνία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Στη Βαρσοβία, μια γυναίκα πραγματοποίησε ένα χαρακτηριστικό πείραμα για να δείξει την ένταση της ζέστης. Άφησε ένα τηγάνι εκτεθειμένο στον ήλιο και, όταν αυτό υπερθερμάνθηκε, έσπασε μέσα ένα αυγό, το οποίο άρχισε να ψήνεται από τη θερμότητα που είχε αναπτύξει η μεταλλική επιφάνεια.
Το βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα.
Με χιουμοριστική διάθεση, αρκετοί χρήστες σχολιάζουν ότι ο καύσωνας προσφέρει τουλάχιστον ένα... πλεονέκτημα: μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια, ετοιμάζοντας το πρωινό του απευθείας στο μπαλκόνι.
Σημειώνεται πως την Κυριακή η Πολωνία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW. Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ήταν αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.
Στη Βαρσοβία, μια γυναίκα πραγματοποίησε ένα χαρακτηριστικό πείραμα για να δείξει την ένταση της ζέστης. Άφησε ένα τηγάνι εκτεθειμένο στον ήλιο και, όταν αυτό υπερθερμάνθηκε, έσπασε μέσα ένα αυγό, το οποίο άρχισε να ψήνεται από τη θερμότητα που είχε αναπτύξει η μεταλλική επιφάνεια.
Το βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα.
🥵 It's so hot in Poland that people are frying eggs outdoors— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
In Warsaw, a woman left a frying pan in the sun and, after a while, cooked an egg on it.
Poland is in the grip of an extreme heatwave, with temperatures approaching 40°C in some areas. On the bright side, you can… pic.twitter.com/YKzKdUZhft
Με χιουμοριστική διάθεση, αρκετοί χρήστες σχολιάζουν ότι ο καύσωνας προσφέρει τουλάχιστον ένα... πλεονέκτημα: μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια, ετοιμάζοντας το πρωινό του απευθείας στο μπαλκόνι.
Σημειώνεται πως την Κυριακή η Πολωνία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW. Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ήταν αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.
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