Καύσωνας - ρεκόρ και στην Πολωνία: Τηγανίζουν αυγά αφήνοντας το τηγάνι στον ήλιο, δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Καύσωνας Αυγό

Καύσωνας - ρεκόρ και στην Πολωνία: Τηγανίζουν αυγά αφήνοντας το τηγάνι στον ήλιο, δείτε το βίντεο

Την Κυριακή η Πολωνία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5°C

Καύσωνας - ρεκόρ και στην Πολωνία: Τηγανίζουν αυγά αφήνοντας το τηγάνι στον ήλιο, δείτε το βίντεο
Αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα είναι και η Πολωνία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στη Βαρσοβία, μια γυναίκα πραγματοποίησε ένα χαρακτηριστικό πείραμα για να δείξει την ένταση της ζέστης. Άφησε ένα τηγάνι εκτεθειμένο στον ήλιο και, όταν αυτό υπερθερμάνθηκε, έσπασε μέσα ένα αυγό, το οποίο άρχισε να ψήνεται από τη θερμότητα που είχε αναπτύξει η μεταλλική επιφάνεια.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα.



Με χιουμοριστική διάθεση, αρκετοί χρήστες σχολιάζουν ότι ο καύσωνας προσφέρει τουλάχιστον ένα... πλεονέκτημα: μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια, ετοιμάζοντας το πρωινό του απευθείας στο μπαλκόνι.

Σημειώνεται πως την Κυριακή η Πολωνία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW. Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ήταν αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.

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