Νέο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην Πολωνία
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Νέο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην Πολωνία

Το ιστορικό ρεκόρ ζέστης έσπασε στην πόλη Σλούμπιτσε

Νέο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην Πολωνία
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Η Πολωνία κατέρριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν σήμερα τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW.

Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, είναι αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.

Στο μεταξύ, σήμερα η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.
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