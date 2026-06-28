Νέο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην Πολωνία
Νέο ρεκόρ ζέστης με 40,5 βαθμούς Κελσίου στην Πολωνία
Το ιστορικό ρεκόρ ζέστης έσπασε στην πόλη Σλούμπιτσε
Η Πολωνία κατέρριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν σήμερα τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW.
Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, είναι αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.
Στο μεταξύ, σήμερα η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.
Η πόλη Σλούμπιτσε, στο δυτικό τμήμα της χώρας, είναι αυτή που κατέγραψε τη θερμοκρασία ρεκόρ.
Στο μεταξύ, σήμερα η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα