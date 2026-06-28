Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία
Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι εξουδετέρωσε ένοπλους και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών για την αποτροπή απειλών
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβομβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.
Πρόσθεσε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.
Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δήλωσε ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.
Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.
Πρόσθεσε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.
Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δήλωσε ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.
Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.
🔥BREAKING: Following repeated Hezbollah attacks and ceasefire violations, the IDF eliminated several RPG-armed Hezbollah terrorists and destroyed a rocket launcher in the Nabatieh area of southern Lebanon.— Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 28, 2026
According to the IDF, the terrorists and launcher posed an immediate… pic.twitter.com/qNvcpi54tS
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