Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος

Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι εξουδετέρωσε ένοπλους και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών για την αποτροπή απειλών

Το Ισραήλ σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία
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Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβομβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.

Πρόσθεσε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δήλωσε ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

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