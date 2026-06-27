Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η συμφωνία με τον Λίβανο είναι πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ 
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Μπεν Γκβιρ Χεζμπολάχ

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η συμφωνία με τον Λίβανο είναι πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ 

Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ χαρακτηρίζει «μέγα λάθος» τη συμφωνία με τον Λίβανο

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η συμφωνία με τον Λίβανο είναι πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ 
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε χθες με τον Λίβανο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρώντας την "πλήγμα" για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

"Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις" με τον Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου. "Αυτό είναι ένα πλήγμα που καταφέραμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ", πρόσθεσε.

Μπεν-Γκβιρ: Μέγα λάθος η συμφωνία 
Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και πολιτικός της άκρας δεξιάς Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κατήγγειλε σήμερα ως "μέγα λάθος" τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Λίβανο απορρίπτοντας κάθε αξιοπιστία εκ μέρους του κράτους του Λιβάνου για να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

"Ασφαλώς, παραμένουμε επί του παρόντος στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους (του Λιβάνου), αλλά το λιβανέζικο κράτος δεν θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ", δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram, την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας στην Ουάσινγκτον.

Καθώς η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει "υπουργούς της Χεζμπολάχ, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Λίβανο για να κατασχέσει τα όπλα" αυτής της οργάνωσης, τα οποία "μόνο οι στρατιώτες" του Ισραήλ θα καταστρέψουν, πρόσθεσε.
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