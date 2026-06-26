Επιχείρηση 40 ημερών για να πιέσει τη Ρωσία να διαπραγματευτεί, ενέκρινε ο Ζελένσκι - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία
Στη Μόσχα περιμένουν ξανά τους Αμερικανούς διαπραγματευτές για να επαναρχίσουν τις συζητήσεις γύρω από το ουκρανικό - Πιέζονται οι κάτοικοι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, μετά τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων όπλων, καθώς και υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως «εκτεταμένες κυρώσεις».
Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026
I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH
Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ασχολούνται με άλλα ζητήματα, ωστόσο εκτιμά ότι οι επαφές μαζί τους για το ουκρανικό θα επαναληφθούν μόλις αυτά ολοκληρωθούν.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων απεσταλμένων στις συνομιλίες για την Ουκρανία, δεδομένου ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έχουν άλλες υποχρεώσεις. Οι δύο αξιωματούχοι συμμετέχουν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
After several weeks of a strike campaign against energy and military targets in Moscow-occupied Crimea, Ukraine is now launching a 40-day operation aimed at “pressuring Russia to end its war”. #EuropeNews— euronews (@euronews) June 26, 2026
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Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέχεια κατηγοριών Ρώσων αξιωματούχων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν τις «συμφωνίες» που, όπως υποστηρίζουν, είχαν επιτευχθεί μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του Άνκορατζ τον περασμένο Αύγουστο.
Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρονται συχνά στο λεγόμενο «πνεύμα του Άνκορατζ», όρος που - σύμφωνα με αναλυτές - περιγράφει τη ρωσική εκδοχή μιας πιθανής συμφωνίας, βάσει της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τις περιοχές του Ντονμπάς που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί, με αντάλλαγμα το πάγωμα των μετώπων σε άλλα σημεία. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη του στη Ρωσία.
Σημαντικά τα ενεργειακά προβλήματα στην Κριμαία, καλούν τους κατοίκους να μειώσουν κατανάλωσηΣυνεχίζονται, στο μεταξύ, οι διακοπές ρεύματος στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαίας, έπειτα από επαναλαμβανόμενα και εντατικοποιημένα ουκρανικά πλήγματα στη χερσόνησο.
❗️A state of emergency has been introduced in the temporarily occupied Crimea and Sevastopol, — gauleiter Aksyonov pic.twitter.com/oPR3k8Oic4— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 26, 2026
Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια κίνηση που καταδικάστηκε ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, μετά τις διαδηλώσεις του Μαϊντάν που ανέτρεψαν τον τότε φιλορωσικό πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η πόλη-λιμάνι Σεβαστούπολη υπήρξε ιστορικά έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.
❗️On the night of June 25, the Birds of the 🇺🇦Unmanned Systems Forces struck 38 targets in occupied Crimea.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 25, 2026
Destroyed or damaged were three coastal radars (an МР-231 in Myrny, Neva-B radars in Morskoye and Zaozernoye), the Tavriyska Thermal Power Plant in Simferopol, two key… pic.twitter.com/m4E9c9cMTY
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει το 2019 ότι στόχος του ήταν η ανάκτηση του ελέγχου της Κριμαίας, θέση που έχει ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022.
Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο. Η εκστρατεία αυτή έχει διαταράξει την καθημερινότητα στη χερσόνησο, οδηγώντας σε συχνές επιθέσεις με drones, απαγόρευση πώλησης φυσικού αερίου σε απλούς πολίτες και αναστολή θερινών κατασκηνώσεων για παιδιά.
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