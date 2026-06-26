Επιχείρηση 40 ημερών για να πιέσει τη Ρωσία να διαπραγματευτεί, ενέκρινε ο Ζελένσκι - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία

Στη Μόσχα περιμένουν ξανά τους Αμερικανούς διαπραγματευτές για να επαναρχίσουν τις συζητήσεις γύρω από το ουκρανικό - Πιέζονται οι κάτοικοι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, μετά τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

40 ημερών, ενέκρινε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο - όπως δήλωσε - να αναγκαστεί η Ρωσία να καθίσει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία.



Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



drones κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων όπλων, καθώς και υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως «εκτεταμένες κυρώσεις».







Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ασχολούνται με άλλα ζητήματα, ωστόσο εκτιμά ότι οι επαφές μαζί τους για το ουκρανικό θα επαναληφθούν μόλις αυτά ολοκληρωθούν.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων απεσταλμένων στις συνομιλίες για την Ουκρανία, δεδομένου ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έχουν άλλες υποχρεώσεις. Οι δύο αξιωματούχοι συμμετέχουν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.



Κλείσιμο



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέχεια κατηγοριών Ρώσων αξιωματούχων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν τις «συμφωνίες» που, όπως υποστηρίζουν, είχαν επιτευχθεί μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του Άνκορατζ τον περασμένο Αύγουστο.



Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρονται συχνά στο λεγόμενο «πνεύμα του Άνκορατζ», όρος που - σύμφωνα με αναλυτές - περιγράφει τη ρωσική εκδοχή μιας πιθανής συμφωνίας, βάσει της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τις περιοχές του Ντονμπάς που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί, με αντάλλαγμα το πάγωμα των μετώπων σε άλλα σημεία. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη του στη Ρωσία.



Σημαντικά τα ενεργειακά προβλήματα στην Κριμαία, καλούν τους κατοίκους να μειώσουν κατανάλωση Συνεχίζονται, στο μεταξύ, οι διακοπές ρεύματος στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαίας, έπειτα από επαναλαμβανόμενα και εντατικοποιημένα ουκρανικά πλήγματα στη χερσόνησο.



Μια νέα επιχειρησιακή δράση των υπηρεσιών πληροφοριών, διάρκειας, ενέκρινε την Πέμπτη ομε στόχο - όπως δήλωσε - να αναγκαστεί ηνα καθίσει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία.Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής της, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις επιθέσεις μεκατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων όπλων, καθώς και υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως «εκτεταμένες κυρώσεις».Τοδήλωσε την Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοικαιασχολούνται με άλλα ζητήματα, ωστόσο εκτιμά ότι οι επαφές μαζί τους για το ουκρανικό θα επαναληφθούν μόλις αυτά ολοκληρωθούν.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων απεσταλμένων στις συνομιλίες για την Ουκρανία, δεδομένου ότι οικαιέχουν άλλες υποχρεώσεις. Οι δύο αξιωματούχοι συμμετέχουν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τοΟι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέχεια κατηγοριών Ρώσων αξιωματούχων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρούν τις «συμφωνίες» που, όπως υποστηρίζουν, είχαν επιτευχθεί μεταξύ τουκαι τουστη σύνοδο τουτον περασμένο Αύγουστο.Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρονται συχνά στο λεγόμενο, όρος που - σύμφωνα με αναλυτές - περιγράφει τη ρωσική εκδοχή μιας πιθανής συμφωνίας, βάσει της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τις περιοχές τουπου δεν έχουν ακόμη καταληφθεί, με αντάλλαγμα το πάγωμα των μετώπων σε άλλα σημεία. Τοέχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα από τα εδάφη του στη Ρωσία.Συνεχίζονται, στο μεταξύ, οι διακοπές ρεύματος στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της υπό ρωσικό έλεγχο Κριμαίας, έπειτα από επαναλαμβανόμενα και εντατικοποιημένα ουκρανικά πλήγματα στη χερσόνησο.

Ο διορισμένος από το Κρεμλίνο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί σε ολόκληρη την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποσυμφορηθεί το δίκτυο. Ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ανέφερε ότι το Κίεβο έπληξε τον κύριο υποσταθμό ηλεκτροδότησης της Σεβαστούπολης επτά φορές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.







Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, μια κίνηση που καταδικάστηκε ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, μετά τις διαδηλώσεις του Μαϊντάν που ανέτρεψαν τον τότε φιλορωσικό πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Η πόλη-λιμάνι Σεβαστούπολη υπήρξε ιστορικά έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.







Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει το 2019 ότι στόχος του ήταν η ανάκτηση του ελέγχου της Κριμαίας, θέση που έχει ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022.



Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει εντείνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο. Η εκστρατεία αυτή έχει διαταράξει την καθημερινότητα στη χερσόνησο, οδηγώντας σε συχνές επιθέσεις με drones, απαγόρευση πώλησης φυσικού αερίου σε απλούς πολίτες και αναστολή θερινών κατασκηνώσεων για παιδιά.