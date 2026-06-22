Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι περικυκλώνουν την πόλη που θα τους ανοίξει δρόμο για το υπόλοιπο Ντονμπάς

«Πιο σοβαρή κατάσταση απ’ ό,τι παραδέχεται δημόσια το Κίεβο»

Η μάχη των drones

Στρατηγική περικύκλωσης

«Η πτώση της πόλης είναι θέμα χρόνου»

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματικό που υπηρετεί σε μονάδα εντός της, η κατάσταση μπορεί να μην είναι τόσο δραματική όσο υποστηρίζει η Ρωσία, αλλά φαίνεται πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είναι διατεθειμένες να παραδεχθούν δημόσια οι ουκρανικές αρχές.Ο ίδιος, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στο: «Εξακολουθούμε να διεξάγουμε επιχειρήσεις εκκαθάρισης και εφόδους μέσα στην πόλη, αλλά οι Ρώσοι καταφέρνουν να συγκεντρώνουν συνεχώς περισσότερους στρατιώτες».Κάθε κτίριο τηςμπορεί να λειτουργήσει ως κρησφύγετο για στρατιώτες, ενώ κατά τους θερινούς μήνες η πυκνή βλάστηση προσφέρει επιπλέον κάλυψη.Αυτό έχει επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να προωθούνται ακόμη και μέσα στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», όπου τα ουκρανικά drones μπορούν θεωρητικά να εντοπίσουν και να πλήξουν άμεσα κάθε κίνηση.Οι Ρώσοι χειριστές drones έχουν επικεντρωθεί στην καταστροφή ουκρανικών σημείων εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στόχος τους είναι να προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο πεζικό που επιτίθεται στις ουκρανικές θέσεις.Σύμφωνα με τον Ουκρανό χειριστή drones, ενώ οι ουκρανικές ομάδες επικεντρώνονται κυρίως στο ρωσικό πεζικό, οι αντίπαλοι δίνουν προτεραιότητα στα πληρώματα των drones. «Για τέτοιες αποστολές χρησιμοποιούν πυροβολικό, πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και στρατιωτική αεροπορία», εξηγεί.Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι ουκρανικές μονάδες διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν συχνά στα όρια των δυνατοτήτων τους. «Αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των αντίπαλων χειριστών drones. Έτσι, εκείνοι μπορούν να επιχειρούν σχεδόν ανεμπόδιστα, να εντοπίζουν τις θέσεις μας και τελικά να μας αναγκάζουν να υποχωρούμε. Έτσι μετακινείται η γραμμή του μετώπου», αναφέρει.Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, Ουκρανοί αξιωματικοί επισημαίνουν ότι η ρωσική προέλαση παραμένει αργή.λέει αξιωματικός που επιχειρεί στην πόλη.Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Ρωσία εφαρμόζει στηντην ίδια τακτική που χρησιμοποίησε στην κατάληψη τουκαι άλλων μεγάλων πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας: προέλαση στα πλευρά, περικύκλωση της πόλης και αποκοπή των γραμμών ανεφοδιασμού.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες την κατάληψη χωριών δυτικά της πόλης.Οι ανακοινώσεις αυτές, σύμφωνα με αναλυτές, συμβάλλουν επίσης στην απόσπαση της προσοχής από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και γραμμές ανεφοδιασμού της Κριμαίας, καθώς και από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που αυτές έχουν προκαλέσει.Ο Ουκρανός χειριστής drone προειδοποιεί ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε «μείζονα κρίση».Οι ρωσικές μονάδες drones δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν πολύπλοκα συστήματα, καθώς βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να αξιοποιούν ακόμη και φθηνά κινεζικά drones μικρής εμβέλειας για επιτήρηση και εντοπισμό ουκρανικών θέσεων.Η μεταφορά εφοδίων έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι χερσαίες διαδρομές βρίσκονται συνεχώς υπό πυρά, ενώ ακόμη και τα μεγάλα drones μεταφοράς φορτίων αναχαιτίζονται συστηματικά.Το ουκρανικό πρόγραμμα παρακολούθησης του μετώπουεκτιμά ότι η πτώση της Κοστιαντίνιβκα «είναι θέμα χρόνου». Όπως αναφέρει, σε περίπτωση κατάληψης της πόλης οι επιχειρήσεις ανεφοδιασμού στην περιοχή θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες, ενώ ακόμη και η παραμονή στηνθα καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνη».Άλλος Ουκρανός στρατιώτης που μάχεται στην πόλη υποστηρίζει ότι οι μονάδες δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες ενισχύσεις για να αναπληρώσουν τις απώλειές τους, ενώ οι διοικητές αποφεύγουν συχνά να αναφέρουν την απώλεια θέσεων.«Αν το κάνουν, θα λάβουν εντολή να τις ανακαταλάβουν. Δεν έχουμε αρκετούς άνδρες ούτε για να κρατήσουμε όσα ελέγχουμε σήμερα, πόσο μάλλον για να οργανώσουμε αντεπιθέσεις», λέει.Ο χειριστής drones καταλήγει: «Εξακολουθούμε να πολεμάμε μέσα στην πόλη. Όμως αν δεν αλλάξουμε προσέγγιση και δεν αρχίσουμε να καταστρέφουμε τις εχθρικές γραμμές ανεφοδιασμού και να στοχοποιούμε τους χειριστές των drones τους, θα συνεχίσουν να προελαύνουν».