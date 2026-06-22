Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι περικυκλώνουν την πόλη που θα τους ανοίξει δρόμο για το υπόλοιπο Ντονμπάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι περικυκλώνουν την πόλη που θα τους ανοίξει δρόμο για το υπόλοιπο Ντονμπάς
Ρωσικές δυνάμεις διεισδύουν σταδιακά στην Κοστιαντίνιβκα - Ουκρανοί στρατιώτες προειδοποιούν για κρίσιμη κατάσταση στο Ντονμπάς, η οποία θα επιδεινωθεί αν δεν αλλάξουν στρατηγική
Σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στην ανατολική Ουκρανία, εκεί που οι Ρώσοι προσπαθούν να κατακτήσουν όσες περιοχές δεν έχουν καταφέρει ακόμα στο Ντονμπάς, ενώ οι Ουκρανοί αμύνονται με όσα μέσα μπορούν (κυρίως drones), στοχεύοντας, στη βελτίωση της θέσης τους ενόψει της πιθανής επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Αυτή την περίοδο, το βάρος φαίνεται πως έχει πέσει στη στρατηγικής σημασίας πόλη Κοστιαντίνιβκα, εκεί που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει και επιχειρούν πλέον να την περικυκλώσουν, σύμφωνα με μαρτυρίες Ουκρανών στρατιωτών.
Όπως ανέφεραν στο BBC μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σχεδόν ολόκληρη η πόλη έχει μετατραπεί σε «γκρίζα ζώνη», χωρίς να βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον πλήρη έλεγχο καμίας από τις δύο πλευρές.
«Διεισδύουν σε περιοχές πίσω από τις γραμμές μας και σε αστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους εκδιώξουμε», δήλωσε στο BBC χειριστής ουκρανικών drones που επιχειρεί στην περιοχή και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Η Κοστιαντίνιβκα θεωρείται πύλη προς το υπόλοιπο Ντονμπάς. Εάν καταληφθεί, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να κινηθούν προς τα τελευταία μεγάλα ουκρανικά προπύργια στην ανατολική Ουκρανία, τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον στόχο της πλήρους κατάληψης της περιοχής του Ντονμπάς, που αποτελεί βασική επιδίωξη του Κρεμλίνου.
Την Κυριακή, οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στην Κριμαία ανέστειλαν τις πωλήσεις καυσίμων προς το κοινό λόγω σοβαρών ελλείψεων.
Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες ρωσικές πόλεις είχαν στόχο να μεταφέρουν τις συνέπειες του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
Ωστόσο, στην Κοστιαντίνιβκα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί από τα νότια, ενώ έχουν εντοπιστεί ακόμη και στα βόρεια προάστια της πόλης.
Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της προελαύνουν γρήγορα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και ότι έχουν περικυκλώσει ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες.
Το Κίεβο απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο υποστράτηγος Ολεξάντρ Μπακούλιν, διοικητής του 19ου Σώματος Στρατού που έχει την ευθύνη της άμυνας της πόλης και των γύρω περιοχών, επιμένει ότι «η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο» και ότι «ο εχθρός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του». Παραδέχεται, ωστόσο, ότι περίπου 130 Ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στην πόλη.
Αυτή την περίοδο, το βάρος φαίνεται πως έχει πέσει στη στρατηγικής σημασίας πόλη Κοστιαντίνιβκα, εκεί που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει και επιχειρούν πλέον να την περικυκλώσουν, σύμφωνα με μαρτυρίες Ουκρανών στρατιωτών.
Όπως ανέφεραν στο BBC μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σχεδόν ολόκληρη η πόλη έχει μετατραπεί σε «γκρίζα ζώνη», χωρίς να βρίσκεται ουσιαστικά υπό τον πλήρη έλεγχο καμίας από τις δύο πλευρές.
❗️ Fierce fighting is currently underway in Kostyantynivka, the city has become a "gray zone" that is not fully controlled by either Ukrainian or Russian troops, - BBC with reference to Ukrainian fighters pic.twitter.com/uslx3nPiu7— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 22, 2026
«Διεισδύουν σε περιοχές πίσω από τις γραμμές μας και σε αστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους εκδιώξουμε», δήλωσε στο BBC χειριστής ουκρανικών drones που επιχειρεί στην περιοχή και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Η Κοστιαντίνιβκα θεωρείται πύλη προς το υπόλοιπο Ντονμπάς. Εάν καταληφθεί, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να κινηθούν προς τα τελευταία μεγάλα ουκρανικά προπύργια στην ανατολική Ουκρανία, τις πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον στόχο της πλήρους κατάληψης της περιοχής του Ντονμπάς, που αποτελεί βασική επιδίωξη του Κρεμλίνου.
Η ρωσική προέλαση και οι ουκρανικές επιτυχίες σε άλλα μέτωπαΤους τελευταίους μήνες ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε σε μεγάλο βαθμό βαλτώσει κατά μήκος της γραμμής του μετώπου. Ουκρανοί διοικητές υποστηρίζουν ότι μέσα στο 2026 έχουν ανακαταλάβει περισσότερα εδάφη από όσα έχασαν, πλήττοντας κρίσιμες ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού μεταξύ των ρωσικών συνόρων και της κατεχόμενης Κριμαίας.
Την Κυριακή, οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στην Κριμαία ανέστειλαν τις πωλήσεις καυσίμων προς το κοινό λόγω σοβαρών ελλείψεων.
Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες ρωσικές πόλεις είχαν στόχο να μεταφέρουν τις συνέπειες του πολέμου βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
Ωστόσο, στην Κοστιαντίνιβκα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί από τα νότια, ενώ έχουν εντοπιστεί ακόμη και στα βόρεια προάστια της πόλης.
Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της προελαύνουν γρήγορα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και ότι έχουν περικυκλώσει ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες.
Το Κίεβο απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο υποστράτηγος Ολεξάντρ Μπακούλιν, διοικητής του 19ου Σώματος Στρατού που έχει την ευθύνη της άμυνας της πόλης και των γύρω περιοχών, επιμένει ότι «η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο» και ότι «ο εχθρός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του». Παραδέχεται, ωστόσο, ότι περίπου 130 Ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στην πόλη.
«Πιο σοβαρή κατάσταση απ’ ό,τι παραδέχεται δημόσια το Κίεβο»Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματικό που υπηρετεί σε μονάδα εντός της Κοστιαντίνιβκα, η κατάσταση μπορεί να μην είναι τόσο δραματική όσο υποστηρίζει η Ρωσία, αλλά φαίνεται πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είναι διατεθειμένες να παραδεχθούν δημόσια οι ουκρανικές αρχές.
Ο ίδιος, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε στο BBC: «Εξακολουθούμε να διεξάγουμε επιχειρήσεις εκκαθάρισης και εφόδους μέσα στην πόλη, αλλά οι Ρώσοι καταφέρνουν να συγκεντρώνουν συνεχώς περισσότερους στρατιώτες».
Κάθε κτίριο της Κοστιαντίνιβκα μπορεί να λειτουργήσει ως κρησφύγετο για στρατιώτες, ενώ κατά τους θερινούς μήνες η πυκνή βλάστηση προσφέρει επιπλέον κάλυψη.
Αυτό έχει επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να προωθούνται ακόμη και μέσα στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου», όπου τα ουκρανικά drones μπορούν θεωρητικά να εντοπίσουν και να πλήξουν άμεσα κάθε κίνηση.
Η μάχη των dronesΟι Ρώσοι χειριστές drones έχουν επικεντρωθεί στην καταστροφή ουκρανικών σημείων εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στόχος τους είναι να προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο πεζικό που επιτίθεται στις ουκρανικές θέσεις.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό χειριστή drones, ενώ οι ουκρανικές ομάδες επικεντρώνονται κυρίως στο ρωσικό πεζικό, οι αντίπαλοι δίνουν προτεραιότητα στα πληρώματα των drones. «Για τέτοιες αποστολές χρησιμοποιούν πυροβολικό, πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και στρατιωτική αεροπορία», εξηγεί.
Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι ουκρανικές μονάδες διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό και μέσα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν συχνά στα όρια των δυνατοτήτων τους. «Αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των αντίπαλων χειριστών drones. Έτσι, εκείνοι μπορούν να επιχειρούν σχεδόν ανεμπόδιστα, να εντοπίζουν τις θέσεις μας και τελικά να μας αναγκάζουν να υποχωρούμε. Έτσι μετακινείται η γραμμή του μετώπου», αναφέρει.
Στρατηγική περικύκλωσηςΠαρά τη δυσκολία της κατάστασης, Ουκρανοί αξιωματικοί επισημαίνουν ότι η ρωσική προέλαση παραμένει αργή.
«Κάποιες ημέρες προχωρούν μόλις 100 μέτρα. Άλλες φορές κυριολεκτικά σέρνονται για να φτάσουν στο επόμενο κτίριο», λέει αξιωματικός που επιχειρεί στην πόλη.
Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Ρωσία εφαρμόζει στην Κοστιαντίνιβκα την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε στην κατάληψη του Ποκρόβσκ και άλλων μεγάλων πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας: προέλαση στα πλευρά, περικύκλωση της πόλης και αποκοπή των γραμμών ανεφοδιασμού.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες την κατάληψη χωριών δυτικά της πόλης.
Οι ανακοινώσεις αυτές, σύμφωνα με αναλυτές, συμβάλλουν επίσης στην απόσπαση της προσοχής από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και γραμμές ανεφοδιασμού της Κριμαίας, καθώς και από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που αυτές έχουν προκαλέσει.
«Η πτώση της πόλης είναι θέμα χρόνου»Ο Ουκρανός χειριστής drone προειδοποιεί ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε «μείζονα κρίση».
Οι ρωσικές μονάδες drones δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν πολύπλοκα συστήματα, καθώς βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να αξιοποιούν ακόμη και φθηνά κινεζικά drones μικρής εμβέλειας για επιτήρηση και εντοπισμό ουκρανικών θέσεων.
Η μεταφορά εφοδίων έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι χερσαίες διαδρομές βρίσκονται συνεχώς υπό πυρά, ενώ ακόμη και τα μεγάλα drones μεταφοράς φορτίων αναχαιτίζονται συστηματικά.
Το ουκρανικό πρόγραμμα παρακολούθησης του μετώπου DeepState εκτιμά ότι η πτώση της Κοστιαντίνιβκα «είναι θέμα χρόνου». Όπως αναφέρει, σε περίπτωση κατάληψης της πόλης οι επιχειρήσεις ανεφοδιασμού στην περιοχή θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες, ενώ ακόμη και η παραμονή στην Κραματόρσκ θα καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνη».
Άλλος Ουκρανός στρατιώτης που μάχεται στην πόλη υποστηρίζει ότι οι μονάδες δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες ενισχύσεις για να αναπληρώσουν τις απώλειές τους, ενώ οι διοικητές αποφεύγουν συχνά να αναφέρουν την απώλεια θέσεων.
«Αν το κάνουν, θα λάβουν εντολή να τις ανακαταλάβουν. Δεν έχουμε αρκετούς άνδρες ούτε για να κρατήσουμε όσα ελέγχουμε σήμερα, πόσο μάλλον για να οργανώσουμε αντεπιθέσεις», λέει.
Ο χειριστής drones καταλήγει: «Εξακολουθούμε να πολεμάμε μέσα στην πόλη. Όμως αν δεν αλλάξουμε προσέγγιση και δεν αρχίσουμε να καταστρέφουμε τις εχθρικές γραμμές ανεφοδιασμού και να στοχοποιούμε τους χειριστές των drones τους, θα συνεχίσουν να προελαύνουν».
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