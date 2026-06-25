Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα
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Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition είναι είδη υπό... εξαφάνιση

Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα
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Το Βέλγιο κατέγραψε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.

Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition αποτελούν είδος υπό... εξαφάνιση στα ράφια των καταστημάτων.


Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.


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Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.

Χώρες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Ιούνιο.
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