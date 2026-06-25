Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα
Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα
Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition είναι είδη υπό... εξαφάνιση
Το Βέλγιο κατέγραψε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.
Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.
Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition αποτελούν είδος υπό... εξαφάνιση στα ράφια των καταστημάτων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.
Χώρες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Ιούνιο.
Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.
Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition αποτελούν είδος υπό... εξαφάνιση στα ράφια των καταστημάτων.
An almost empty aisle of fans pictured in a Brico shop in Brussels, Wednesday 24 June 2026. Like many European countries, Belgium is experiencing an unusually hot spell for this time of year. ©Belgaimage / @emilewphotography pic.twitter.com/18WCqLKAUa— Belgaimage (@BelgaImage) June 25, 2026
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
🇧🇪 Belgium issues nationwide heat alert as rail operator cancels around 100 trains a day— Anadolu English (@anadoluagency) June 24, 2026
🚨 Authorities warn temperatures will continue rising and persist until at least Sunday https://t.co/YuVB5eyo1j pic.twitter.com/uyLfv5XiS2
Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.
Χώρες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Ιούνιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα