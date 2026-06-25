Καύσωνας χτυπά και το Βέλγιο, καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και μισό αιώνα

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών, την ώρα που ανεμιστήρες και air condition είναι είδη υπό... εξαφάνιση