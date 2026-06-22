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Αναβάλλεται η σύνοδος ΕΕ και Βρετανίας μετά την παραίτηση του Στάρμερ
Αναβάλλεται η σύνοδος ΕΕ και Βρετανίας μετά την παραίτηση του Στάρμερ
Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει στις 22 Ιουλίου – Θα ήταν μόλις η δεύτερη μετά το Brexit
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας θα πρέπει να αναβληθεί μετά τη δήλωση παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
«Τώρα σίγουρα πρέπει να την αναβάλουμε, ωστόσο επαναξιολογούμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή τη νέα σύνοδο κορυφής», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.
«Η επιθυμία μου είναι ο διάδοχός του να συνεχίσει σε αυτή πορεία για την εκ νέου ρύθμιση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.
Από την πλευρά της η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε ότι μετά την ανακοίνωση παραίτησης «επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο Κόστα τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπως είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, και θα σας ενημερώσουμε σχετικά».
Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, ημερομηνία που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Εάν παραμείνει ως έχει, θα είναι η δεύτερη σύνοδος κορυφής μετά το Brexit, έπειτα από εκείνη που οργάνωσε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025 ο Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επαναπροσέγγιση με τους 27.
Η παραίτηση του Στάρμερ σημειώνεται την παραμονή της 10ής επετείου της ψήφου των Βρετανών υπέρ του Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα αυτό που δίχασε τη χώρα.
Η αναθέρμανση που υποστήριζε ο Στάρμερ έχει αποδειχθεί έως τώρα περίπλοκη στην εφαρμογή της, με πολλά σημεία τριβής τους τελευταίους μήνες, γύρω από την αμυντική βιομηχανία, την υποστήριξη της ΕΕ στη βιομηχανία made in Europe.
«Τώρα σίγουρα πρέπει να την αναβάλουμε, ωστόσο επαναξιολογούμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή τη νέα σύνοδο κορυφής», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.
«Η επιθυμία μου είναι ο διάδοχός του να συνεχίσει σε αυτή πορεία για την εκ νέου ρύθμιση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.
Από την πλευρά της η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε ότι μετά την ανακοίνωση παραίτησης «επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο Κόστα τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπως είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, και θα σας ενημερώσουμε σχετικά».
Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, ημερομηνία που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Εάν παραμείνει ως έχει, θα είναι η δεύτερη σύνοδος κορυφής μετά το Brexit, έπειτα από εκείνη που οργάνωσε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025 ο Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επαναπροσέγγιση με τους 27.
Η παραίτηση του Στάρμερ σημειώνεται την παραμονή της 10ής επετείου της ψήφου των Βρετανών υπέρ του Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα αυτό που δίχασε τη χώρα.
Η αναθέρμανση που υποστήριζε ο Στάρμερ έχει αποδειχθεί έως τώρα περίπλοκη στην εφαρμογή της, με πολλά σημεία τριβής τους τελευταίους μήνες, γύρω από την αμυντική βιομηχανία, την υποστήριξη της ΕΕ στη βιομηχανία made in Europe.
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