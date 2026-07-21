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Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα εμπορικό πλοίο και ανακατεύθυναν άλλα οκτώ στον Περσικό Κόλπο
Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα εμπορικό πλοίο και ανακατεύθυναν άλλα οκτώ στον Περσικό Κόλπο
Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις της στην περιοχή συνεχίζονται με στόχο την επιβολή του αποκλεισμού και τη διασφάλιση των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή
Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε οκτώ εμπορικά πλοία και ακινητοποίησε ακόμη ένα, στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.
Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις της στην περιοχή συνεχίζονται με στόχο την επιβολή του αποκλεισμού και τη διασφάλιση των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.
«Κάθε επιχειρησιακή επιτυχία στη Μέση Ανατολή ξεκινά και τελειώνει με τους στρατιωτικούς που παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οκτώ εμπορικά πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, ενώ ένα ακόμη ακινητοποιήθηκε, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στις αρχές του μήνα, αφού προηγουμένως τον είχαν άρει τον Ιούνιο.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ενισχύουν την παρουσία και τις επιχειρήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις της στην περιοχή συνεχίζονται με στόχο την επιβολή του αποκλεισμού και τη διασφάλιση των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.
«Κάθε επιχειρησιακή επιτυχία στη Μέση Ανατολή ξεκινά και τελειώνει με τους στρατιωτικούς που παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.
Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οκτώ εμπορικά πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, ενώ ένα ακόμη ακινητοποιήθηκε, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στις αρχές του μήνα, αφού προηγουμένως τον είχαν άρει τον Ιούνιο.
Επανήλθε ο ναυτικός αποκλεισμός
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ενισχύουν την παρουσία και τις επιχειρήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.
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