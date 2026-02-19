Γλίτωσε τη θανατική ποινή ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας: Ισόβια κάθειρξη για το αποτυχημένο πραξικόπημα
Γλίτωσε τη θανατική ποινή ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας: Ισόβια κάθειρξη για το αποτυχημένο πραξικόπημα
Ο 65χρονος Γιουν Σουκ Γέολ είχε επιχειρήσει, τον Δεκέμβριο του 2024, να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, επικαλούμενος απειλές από φιλοβορειοκορεάτες - Η απόφαση αυτή προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και τον έστειλε, τελικά, στο δικαστήριο
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε τελικά ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, λόγω της απόπειράς του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, βυθίζοντας, έτσι, τη χώρα σε πολιτική αναταραχή.
Το τριμελές δικαστικό συμβούλιο του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σεούλ έκρινε την Πέμπτη ότι ο Γιουν ήταν ένοχος ως επικεφαλής στάσης στα τέλη του 2024, με σκοπό την ανατροπή του συνταγματικού καθεστώτος.
«Οι πράξεις του Γιουν υπονόμευσαν θεμελιωδώς τις βασικές αξίες της δημοκρατίας», δήλωσε ο δικαστής Τζι Γκουί-γιόν.
Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής.
Η απόφαση για τη στάση αποτελεί τη δεύτερη και σοβαρότερη σε μια σειρά δικαστικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη εις βάρος του, μετά την αιφνιδιαστική του ανακοίνωση για επιβολή στρατιωτικού νόμου. Τον προηγούμενο μήνα είχε καταδικαστεί σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης σε συναφή υπόθεση για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, κατάχρηση εξουσίας και πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων.
Η ετυμηγορία κλείνει ένα δραματικό κεφάλαιο που οδήγησε τη Νότια Κορέα στη σοβαρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών και δοκίμασε τις αντοχές της 39χρονης δημοκρατίας της χώρας.
Στις 11 το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προειδοποιώντας ότι «αντικρατικές», φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις επιχειρούσαν να καταλάβουν τη χώρα και ανακοινώνοντας την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου –όπως είπε– να «προστατεύσει την ελεύθερη και συνταγματική τάξη».
Η απόφαση προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, ενώ βουλευτές σκαρφάλωσαν πάνω από τα κιγκλιδώματα της Εθνοσυνέλευσης για να διεξαγάγουν έκτακτη ψηφοφορία με την οποία απέρριψαν το διάταγμα στρατιωτικού νόμου.
Υπό το βάρος αυξανόμενων πιέσεων και εν μέσω διευρυνόμενης αναταραχής, ο Γιουν ανακάλεσε το μέτρο περίπου έξι ώρες μετά την ανακοίνωσή του. Δέκα ημέρες αργότερα, το Κοινοβούλιο τον παρέπεμψε σε καθαίρεση, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κορέας τον απομάκρυνε από το αξίωμα πέρυσι.
The special prosecution investigating aspects of the 2024 martial law crisis has requested a 10-year prison term for former President Yoon Suk Yeol in a separate trial focused on alleged obstruction of official duties.— The Monarch Report (@monarchreport25) January 1, 2026
Prosecutors claim Yoon blocked execution of an arrest…
South Korea braces for verdict in consequential trial of former President Yoon Suk-yeol, who is charged with insurrection over his attempt to impose martial law in December 2024 — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 19, 2026
Στο σκεπτικό τους, οι δικαστές ανέφεραν ότι ο Γιουν είχε αναπτύξει στρατεύματα στην Εθνοσυνέλευση με σκοπό να παρεμποδίσει τους βουλευτές και να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους.
«Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οι επακόλουθες ενέργειες στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην πολιτική ουδετερότητα των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, υποβάθμισαν το πολιτικό κύρος και τη διεθνή αξιοπιστία της Νότιας Κορέας και οδήγησαν σε ακραία πολιτική πόλωση», ανέφερε ο δικαστής.
Οι δικαστές απέδωσαν τα κίνητρα του Γιουν σε αίσθημα κρίσης που προκλήθηκε από το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει την Εθνοσυνέλευση, μπλόκαρε συστηματικά τη νομοθετική του ατζέντα. Ωστόσο, απέρριψαν τον ισχυρισμό των εισαγγελικών αρχών ότι η επιβολή του στρατιωτικού νόμου αποτελούσε μέρος σχεδίου διάρκειας ενός έτους για την εγκαθίδρυση δικτατορίας.
Παράλληλα, σημείωσαν ότι ο Γιουν δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια για τις πράξεις του.
Ο ίδιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και οι συνήγοροί του έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να το πράξουν. Το δικαστικό σύστημα της Νότιας Κορέας προβλέπει έως και τρεις βαθμούς εκδίκασης ποινικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης τελικής κρίσης επί νομικών ζητημάτων από το Ανώτατο Δικαστήριο.
«Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στο δικαστήριο της Ιστορίας», δήλωσε ο δικηγόρος του.
Αρκετοί ακόμη ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης σε σχέση με την κρίση. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν καταδικάστηκε την Πέμπτη σε κάθειρξη 30 ετών για τον ρόλο του στη στάση.
Ο πρώην πρωθυπουργός Χαν Ντακ-σου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου μετά την καθαίρεση του Γιουν, είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε 23 έτη κάθειρξης για τη συμμετοχή του στη διευκόλυνση των έκτακτων μέτρων.
Ανεξάρτητος εισαγγελέας απήλλαξε τον Δεκέμβριο τη σύζυγο του Γιουν, Κιμ Κεόν-χι, από κατηγορίες που σχετίζονταν με την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιανουαρίου, περίπου το 58% των Κορεατών υποστήριζε την επιβολή θανατικής ποινής στον Γιουν. Η Νότια Κορέα δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση από το 1997.
