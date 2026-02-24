Έφεση από τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας κατά της ισόβιας καταδίκης για τον στρατιωτικό νόμο του 2024
Έφεση από τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας κατά της ισόβιας καταδίκης για τον στρατιωτικό νόμο του 2024

Οι συνήγοροί του Γιουν Σοκ Γελ κάνουν λόγο για «προβληματική απόφαση» και δηλώνουν ότι θα την κρίνει και η Ιστορία

Έφεση κατά της καταδίκης του σε ισόβια κάθειρξη άσκησε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ Γέολ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024, απόφαση που είχε τεθεί σε ισχύ για λίγες μόλις ώρες. Την εξέλιξη ανακοίνωσαν οι συνήγοροί του, αμφισβητώντας ανοιχτά τη δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής του ομάδας, η έφεση κατατέθηκε με στόχο να αναδειχθούν «τα προβλήματα που εγείρει η απόφαση αυτή», τόσο σε νομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

«Εκτιμάμε ότι είναι ευθύνη μας να αναφερθούμε με σαφήνεια στα προβλήματα που εγείρει η απόφαση αυτή, όχι μόνο στα αρχεία του δικαστηρίου, αλλά και μπροστά στην κρίση της Ιστορίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνήγοροί του.

Ο Γιουν Σοκ Γέολ είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο το 2024, σε μια απόφαση που προκάλεσε πολιτική αναταραχή στη χώρα, ωστόσο το μέτρο δεν διατηρήθηκε παρά για μερικές ώρες, έπειτα από έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Νότιας Κορέας, με την έφεση να ανοίγει νέο κύκλο δικαστικών και θεσμικών εξελίξεων.

