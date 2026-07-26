Έβρος: Συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Έβρος Διακινητής IX

Έβρος: Συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες με ΙΧ

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου σε συνεργασία με στελέχη της Frontex – Κατασχέθηκαν το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα

Έβρος: Συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες με ΙΧ
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Ένδεκα άτομα επιβίβασε Έλληνας οδηγός σε ΙΧ αυτοκίνητο προκειμένου να τα μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες το πρωί συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.
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