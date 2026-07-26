Μαίνεται ανεξέλεγκτα ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Μαζικές εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές, εικόνες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Γαλλία Πυρκαγιές Φωτιές Μαδρίτη Μπορντό

Μαίνεται ανεξέλεγκτα ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Μαζικές εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές, εικόνες και βίντεο

Οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

Μαίνεται ανεξέλεγκτα ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Μαζικές εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές, εικόνες και βίντεο
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Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνουν οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας πρωτοφανείς καταστροφές, μαζικές εκκενώσεις και έντονη ανησυχία για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η πύρινη λαίλαπα απειλεί το Μπορντό

Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και πλέον απειλεί τις περιφέρειες της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό έχει μετατρέψει περισσότερα από 420.000 στρέμματα σε στάχτη, σύμφωνα με τη νομαρχία της Ζιρόντ.

Πρόκειται ήδη για μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει από την Τετάρτη στη μαζική απομάκρυνση συνολικά 220.000 κατοίκων, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

Μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας απομακρύνθηκαν ακόμη 55.000 άνθρωποι από δήμους νοτιοανατολικά της λεκάνης του Αρκασόν και περιοχές κοντά στο Μπορντό.

Κλείσιμο
Η νομαρχία έκανε λόγο για ταχεία εξάπλωση της φωτιάς εξαιτίας της εξαιρετικά ξηρής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων, με ριπές που έφτασαν τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τις Αρχές, το μέτωπο κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά, απειλώντας την κοινότητα Μαρσεπρίμ και πλησιάζοντας τη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Μπορντό με το Αρκασόν.

Παράλληλα, ο αυτοκινητόδρομος Α63, που συνδέει το Μπορντό με την Ισπανία, παραμένει κλειστός σε μήκος περίπου 60 χιλιομέτρων.

Η πυρκαγιά συγκρίνεται ήδη με εκείνη του 1949, όταν η φονικότερη φωτιά στην ιστορία της Γαλλίας κατέστρεψε περίπου 500.000 στρέμματα στο δάσος των Λαντ της Γασκώνης.

Δύσκολη η κατάσταση και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά δύσκολο πύρινο μέτωπο, κυρίως στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβιλα και του Τολέδο.

Οι αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων στην επαρχία του Τολέδο, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να εξαπλώνεται δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, εντολή εκκένωσης δόθηκε στους δήμους Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν.

Πάνω από 115.000 εκτοπισμένοι

Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δυσμενείς και δεν ευνοούν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου και η νύχτα δεν προβλέπεται εύκολη για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί ή περιοριστεί προληπτικά εξαιτίας των πυρκαγιών που έχουν κατακάψει πάνω από 45.000 εκτάρια γης στις αυτόνομες κοινότητες της Μαδρίτης και της Άβιλα, αλλά και στην περιοχή Vall d'Uixó, στο Καστεγιόν.

Περίπου 100.000 κάτοικοι προέρχονται από τις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβιλα και του Τολέδο, ενώ ακόμη 15.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Καστεγιόν.


Μάχη χωρίς τέλος με τις φλόγες

Οι ισπανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την εξάπλωση των μετώπων, οδηγώντας και την επαρχία του Τολέδο στην εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στην οποία είχαν ήδη ενταχθεί η Μαδρίτη και η Άβιλα.
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