Ψάχνουν τον 27χρονο που παρέδωσε την χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο με στόχο τον Ντογιάκο: Η συνάντηση δευτερολέπτων στη Γλυφάδα και οι οδηγίες από τις φυλακές
Ψάχνουν τον 27χρονο που παρέδωσε την χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο με στόχο τον Ντογιάκο: Η συνάντηση δευτερολέπτων στη Γλυφάδα και οι οδηγίες από τις φυλακές
Δύο συλλήψεις για την υπόθεση - Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της ΕΛΑΣ
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της αποτραπείσας επίθεσης με χειροβομβίδα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου, όταν το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων αξιοποίησε ανώνυμη πληροφορία για τον 30χρονο. Αμέσως ξεκίνησε διακριτική παρακολούθηση του, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα.
Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παρέδωσε στον 30χρονο ένα μικρό αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, επιχειρώντας να μη δώσει στόχο.
Οι αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν διακριτικά τη συνάντηση, επενέβησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και ακινητοποίησαν τον Αιγύπτιο. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν μέσα στο χάρτινο ποτήρι μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περιτυλιγμένη με μαύρο πλαστικό δεματικό (tie wrap), η οποία κατασχέθηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που έδινε τις οδηγίες στον 30χρονο για την παραλαβή της χειροβομβίδας και τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ στο κελί του εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιούνταν οι σχετικές επικοινωνίες και δίνονταν κατευθύνσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου, όταν το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων αξιοποίησε ανώνυμη πληροφορία για τον 30χρονο. Αμέσως ξεκίνησε διακριτική παρακολούθηση του, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα.
Η συνάντηση και η παράδοση της χειροβομβίδαςΈπειτα από σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών, ο Αιγύπτιος συναντήθηκε με τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να του παραδώσει τη χειροβομβίδα και μέχρι αυτήν την ώρα παραμένει άφαντος.
Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας παρέδωσε στον 30χρονο ένα μικρό αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, επιχειρώντας να μη δώσει στόχο.
Οι αστυνομικοί, που παρακολουθούσαν διακριτικά τη συνάντηση, επενέβησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και ακινητοποίησαν τον Αιγύπτιο. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν μέσα στο χάρτινο ποτήρι μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περιτυλιγμένη με μαύρο πλαστικό δεματικό (tie wrap), η οποία κατασχέθηκε.
Οι οδηγίες από τις φυλακέςΌπως έγινε γνωστό από χθες, η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι πίσω από τη συνάντηση φέρεται να βρισκόταν ένας δεύτερος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που έδινε τις οδηγίες στον 30χρονο για την παραλαβή της χειροβομβίδας και τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ στο κελί του εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιούνταν οι σχετικές επικοινωνίες και δίνονταν κατευθύνσεις.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και συνοδών αστυνομικών σκύλων, συνολικά δύο άτομα.
Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.
Ειδικότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.
Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.
Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.
Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,
περίστροφο και 6 φυσίγγια,
-4.410 ευρώ,
-2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,
καπέλο τύπου τζόκεϊ και
σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.
Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας».
Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.
Ειδικότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.
Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.
Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.
Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,
περίστροφο και 6 φυσίγγια,
-4.410 ευρώ,
-2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,
καπέλο τύπου τζόκεϊ και
σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.
Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα