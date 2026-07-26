Ο Σκουμπάκης αναδείχθηκε MVP του τελικού: «Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας!», δείτε βίντεο
Ο Σκουμπάκης αναδείχθηκε MVP του τελικού: «Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας!», δείτε βίντεο
Ο Έλληνας άσος αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Αθλητής στον τελικό του World Cup τον οποίο χαρακτήρισε... τρελό ως προς την εξέλιξη του
Μπορεί ο Αργυρόπουλος να έβαλε το χρυσό γκολ κι ο Τζωρτζάτος να κατέβασε τα... ρολά, ωστόσο MVP στον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Δημήτρης Σκουμπάκης.
Με πέντε γκολ σε επτά προσπάθειες, αποδείχθηκε καθοριστικό στον δρόμο για τον χρυσό με τον ίδιο να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την προσπάθεια όλης της ομάδας...
«Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, ήταν εκπληκτικοί και τελικά τα καταφέραμε. Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, στην οποία αφιερώνω αυτή την επιτυχία», ανέφερε.
Για το καθοριστικό γκολ του Αργυρόπουλου στο φινάλε, ο Σκουμπάκης πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι. Είναι μία απίστευτη εμπειρία».
Με πέντε γκολ σε επτά προσπάθειες, αποδείχθηκε καθοριστικό στον δρόμο για τον χρυσό με τον ίδιο να μιλά με τα καλύτερα λόγια για την προσπάθεια όλης της ομάδας...
«Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, ήταν εκπληκτικοί και τελικά τα καταφέραμε. Λατρεύω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, στην οποία αφιερώνω αυτή την επιτυχία», ανέφερε.
Για το καθοριστικό γκολ του Αργυρόπουλου στο φινάλε, ο Σκουμπάκης πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι. Είναι μία απίστευτη εμπειρία».
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