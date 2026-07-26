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Ομόνοια: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης που έσπασε παράθυρο αυτοκινήτου, δείτε βίντεο
Ομόνοια: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης που έσπασε παράθυρο αυτοκινήτου, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί είδαν τον διαρρήκτη να ψάχνει το αυτοκίνητο και κατάφεραν να τον συλλάβουν
Στα «πράσα» έπιασαν έναν διαρρήκτη αυτοκινήτου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ όταν τον εντόπισαν να έχει σπάσει ένα παράθυρο οχήματος, που ήταν σταθμευμένο κοντά στη Ομόνοια, και να ερευνά τον χώρο, αφαιρώντας αντικείμενα.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου επί της οδού Καποδιστρίου, ανάμεσα στην Ομόνοια και την πλατεία Βάθης. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά νωρίτερα, περίοικοι είχαν ειδοποιήσει για το συμβάν πυροσβέστες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Όταν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στην περιοχή είδαν τον άνδρα να ψάχνει στο όχημα και παρότι προσπάθησε να τρέξει, του πέρασαν χειροπέδες.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου επί της οδού Καποδιστρίου, ανάμεσα στην Ομόνοια και την πλατεία Βάθης. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά νωρίτερα, περίοικοι είχαν ειδοποιήσει για το συμβάν πυροσβέστες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Όταν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στην περιοχή είδαν τον άνδρα να ψάχνει στο όχημα και παρότι προσπάθησε να τρέξει, του πέρασαν χειροπέδες.
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