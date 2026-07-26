Εθνική πόλο ανδρών: Το γκολ του Αργυρόπουλου που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική πόλο ανδρών Πόλο Ανδρών Τελικός

Εθνική πόλο ανδρών: Το γκολ του Αργυρόπουλου που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, δείτε βίντεο

Η εθνική ομάδα υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ

Εθνική πόλο ανδρών: Το γκολ του Αργυρόπουλου που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, δείτε βίντεο
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Η εθνική ομάδα έπειτα από πέντε χαμένους τελικούς, έφθασε η στιγμή να γευτεί το νέκταρ μιας μεγάλης επιτυχίας και του πρώτυ χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της.

Με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να εκτελεί στο παίκτη παραπάνω 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η εθνική ομάδα υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.

Δείτε το... χρυσό γκολ που έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα:
1 ΣΧΟΛΙΟ

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