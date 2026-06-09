Τσάντα φτιαγμένη από απολιθώματα τυραννόσαυρου αναμένεται να πιάσει έως και $500.000 σε δημοπρασία στο Παρίσι, βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με το Reuters, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή της μιας και δεν υπάρχει σχετικό προηγούμενο, αναμένεται να αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς η επένδυση που έχει γίνει για να προκύψει το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται κολοσσιαία