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Τσάντα φτιαγμένη από απολιθώματα τυραννόσαυρου αναμένεται να πιάσει έως και $500.000 σε δημοπρασία στο Παρίσι, βίντεο και φωτογραφίες
Τσάντα φτιαγμένη από απολιθώματα τυραννόσαυρου αναμένεται να πιάσει έως και $500.000 σε δημοπρασία στο Παρίσι, βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με το Reuters, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή της μιας και δεν υπάρχει σχετικό προηγούμενο, αναμένεται να αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς η επένδυση που έχει γίνει για να προκύψει το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται κολοσσιαία
Τιμή - ρεκόρ που μπορεί να φτάσει ακόμα και το μισό εκατ. δολάρια αναμένεται να πιάσει σε δημοπρασία τσάντα χειρός φτιαγμένη από κολλαγόνο που έχει δημιουργηθεί από απολιθώματα τυραννόσαυρου, αναφέρει το Reuters.
Η τιμή αυτής της μοναδικής και πρωτότυπης δημιουργίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί μιας και δεν υπάρχει σχετικό προηγούμενο αναμένεται να αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς η επένδυση που έχει γίνει για να προκύψει το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται κολοσσιαία. Όπως λέει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Οίκου Ντρουό (Drouot), Αλεξάντρ Γκικεγιό, η επένδυση αυτή είναι πολλών εκατομμυρίων, οπότε αποφασίστηκε η τιμή εκκίνησης να είναι μεταξύ 300 και 500 χιλιάδων δολαρίων. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι μια μίξη ονείρου, επιστημονικής πραγματικότητας και μεγάλης φαντασίωσης.
«Την πρώτη φορά που την άγγιξα ένιωσα μια μοναδική αίσθηση κι αυτή είναι η έκπληξη που επιφυλάσσουμε για τον τελικό αγοραστή», προσθέτει ο δημοπράτης που αναρωτιέται ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει στην κατοχή του μια τέτοια μοναδική στον κόσμο και εκπληκτική δημιουργία.
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ΠΗΓΗ: REUTERS
Η τιμή αυτής της μοναδικής και πρωτότυπης δημιουργίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί μιας και δεν υπάρχει σχετικό προηγούμενο αναμένεται να αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς η επένδυση που έχει γίνει για να προκύψει το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται κολοσσιαία. Όπως λέει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Οίκου Ντρουό (Drouot), Αλεξάντρ Γκικεγιό, η επένδυση αυτή είναι πολλών εκατομμυρίων, οπότε αποφασίστηκε η τιμή εκκίνησης να είναι μεταξύ 300 και 500 χιλιάδων δολαρίων. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι μια μίξη ονείρου, επιστημονικής πραγματικότητας και μεγάλης φαντασίωσης.
«Την πρώτη φορά που την άγγιξα ένιωσα μια μοναδική αίσθηση κι αυτή είναι η έκπληξη που επιφυλάσσουμε για τον τελικό αγοραστή», προσθέτει ο δημοπράτης που αναρωτιέται ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει στην κατοχή του μια τέτοια μοναδική στον κόσμο και εκπληκτική δημιουργία.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
A handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils is on sale in Paris, with an estimated price of $350K-$560K pic.twitter.com/qF5C4j7aFZ— Reuters (@Reuters) June 9, 2026
ΠΗΓΗ: REUTERS
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