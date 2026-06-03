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Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που συντόνισε επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που συντόνισε επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών
Οι ενέργεις του Ιράν, όπως ισχυρίζεται η Τεχεράνη, έρχονται ως «επακόλουθο των επιθετικών ενεργειών» της Ουάσινγκτον και της παραβίασης των κανόνων των Στενών του Ορμούζ
Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι έπληξαν αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Κόλπο του Ομάν για το οποίο αναφέρουν ότι συντόνισε επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών πλοίων.
Προσθέτουν ότι η ναυτική δύναμη «θα εκδικηθεί, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”», το οποίο βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο ενώ βρισκόταν για άσκηση ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Ειδικότερα η ανακοίνωση της Τεχεράνης αναφέρει ότι οι ενέργειες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έρχονται «ως επακόλουθο των επιθετικών ενεργειών και της παραβίασης των κανόνων των Στενών του Ορμούζ, καθώς και της επίθεσης εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν από τον τρομοκρατικό και επιθετικό αμερικανικό στρατό».
Προσθέτει ότι το ιρανικό Ναυτικό, «αφού εντόπισε και προσδιόρισε την πηγή αυτών των εχθρικών ενεργειών, έπληξε το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου που ήταν υπεύθυνο για αυτές».
Κατά το Ιράν αυτό το κέντρο ελέγχου ήταν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό «που επρόκειτο να πλησιάσει τα ύδατα που ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν».
Η ναυτική δύναμη του Ιράν, συνεχίζει η ανακοίνωση, «παρακολουθεί, με όλες τις δυνατότητές της, τον εγκληματικό και επιθετικό αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, και θα εκδικηθεί, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”».
Προσθέτουν ότι η ναυτική δύναμη «θα εκδικηθεί, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”», το οποίο βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο ενώ βρισκόταν για άσκηση ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Ειδικότερα η ανακοίνωση της Τεχεράνης αναφέρει ότι οι ενέργειες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έρχονται «ως επακόλουθο των επιθετικών ενεργειών και της παραβίασης των κανόνων των Στενών του Ορμούζ, καθώς και της επίθεσης εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν από τον τρομοκρατικό και επιθετικό αμερικανικό στρατό».
Προσθέτει ότι το ιρανικό Ναυτικό, «αφού εντόπισε και προσδιόρισε την πηγή αυτών των εχθρικών ενεργειών, έπληξε το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου που ήταν υπεύθυνο για αυτές».
Κατά το Ιράν αυτό το κέντρο ελέγχου ήταν σε αμερικανικό αντιτορπιλικό «που επρόκειτο να πλησιάσει τα ύδατα που ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν».
Η ναυτική δύναμη του Ιράν, συνεχίζει η ανακοίνωση, «παρακολουθεί, με όλες τις δυνατότητές της, τον εγκληματικό και επιθετικό αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, και θα εκδικηθεί, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο, το αίμα των μαρτύρων των ηρώων του αντιτορπιλικού “Ντένα”».
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