Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που συντόνισε επιθέσεις κατά ιρανικών εμπορικών

Οι ενέργεις του Ιράν, όπως ισχυρίζεται η Τεχεράνη, έρχονται ως «επακόλουθο των επιθετικών ενεργειών» της Ουάσινγκτον και της παραβίασης των κανόνων των Στενών του Ορμούζ