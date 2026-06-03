Αραγτσί: Συνεχίζονται οι επαφές με τις ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχει πρόοδος

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ